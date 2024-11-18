Xbox'tan PS5 Pro'ya Yanıt: Gelişimin Arkasında Kalıyorsunuz

Microsoft'un odağı artık yalnızca konsollara bağlı değil. PC ve bulut oyun platformlarına genişleyen bir vizyonu da var ve bu doğrultuda attığı adımları Xbox donanımları üzerinde yoğunlaştırmaya çalışıyor. Xbox başkanı Phil Spencer, Microsoft'un genişleyen stratejilerine rağmen, Xbox donanımının gelecekte de var olacağını doğruladı. Ancak bu, oyuncuların önceki nesillerden alışık olduğu geleneksel konsol anlayışından farklı olabilir.



Foto: Phil Spencer

"Xbox'ı Büyütmek Konsolla Sınırlı Değil"

Rolling Stone’a verdiği röportajda Spencer, konsol pazarındaki büyümenin artık tüm sistemler için sabit olmadığını belirtti. Spencer konuyu şöyle yorumluyor:

Konsol kullanıcılarımızı seviyoruz, ancak Xbox'ı büyütmek artık PC, bulut teknolojisi ve oyunlarımızı daha fazla yere ulaştırmakla ilgili. Ancak gelecekte daha fazla konsol ve cihaz çıkarmaya devam edeceğiz.

Orta Nesil Konsol Güncellemelerinde PS5 Pro'ya Gönderme

PlayStation 5 Pro gibi orta nesil konsol güncellemeleri hakkında da yorum yapan Spencer, Microsoft'un bu tür bir yenilemeye ihtiyaç duymadığını düşünüyor. "Artık donanım gücündeki artışlar, oyuncular için gözle görülür avantajlar sunmakta zorlanıyor," diyen Spencer, güçteki artışların sınırlı getirisi olduğunu ve donanım yeniliklerinin ancak yapay zeka gibi teknolojilerle fark yaratabileceğini belirtti.