GTA 6 Yine Hayal Kırıklığı Mı Yaratacak? Take-Two'dan Açıklama

Rockstar Games'in uzun zamandır beklenen oyunu Grand Theft Auto VI hakkında çıkan söylentiler oyunun geleceğiyle ilgili şüpheler doğurdu.

GTA 6 Ne Zaman Çıkacak? Hangi Platformlarda Oynanacak?

Take-Two Interactive CEO’su Strauss Zelnick, CNBC'ye verdiği röportajda GTA 6'nın çıkış tarihinin ertelenmediğini doğruladı ve oyunun 2025 sonbaharında, yani Eylül - Aralık ayları arasında piyasaya sürüleceğini belirtti. GTA 6'nın ilk olarak yalnızca konsollarda erişilebilir olacağını duyuran Zelnick, oyunun optimizasyon sürecine büyük önem verdiklerini belirtti.

Rockstar’ın, oyunun pürüzsüz bir deneyim sunması için yoğun şekilde çalıştığı ifade ediliyor. Bu süreç, her ne kadar oyunu heyecanla bekleyen oyuncular için biraz hayal kırıklığı yaratsa da şirket bütün çalışmalarını oyunun planlandığı tarihte çıkması için titizlikle yürütüyor.

Take-Two Borderlands 4 ve Mafia: The Old Country Üzerinde Çalışıyor

Strauss Zelnick, Take-Two’nun güçlü bir oyun portföyüne ve uzun vadeli stratejilere sahip olduğunu vurguladı. Öte yandan şirket, 2026'da Borderlands 4 ve Mafia: The Old Country gibi heyecanla beklenen diğer oyunları da piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu yeni oyunlarla beraber şirketin sektördeki liderliğini sağlamlaştırabilir.

GTA 6 İçin Beklenti Çok Büyük

Bildiğiniz üzere GTA 6 fragmanı yayınlandığında 100 milyondan fazla izlenerek rekor kırmıştı. Şimdiyse izlenme sayısı 217 milyonu geçmiş durumda. GTA 5’in 195 milyonu aşan satış başarısının ardından, GTA 6'nın bu rakamı katlaması çok da şaşırtıcı olmazdı.

Siz oyunu çıktığında almayı düşünüyor musunuz? Sizce fiyat etiketi kaç olacak? Yorumlarda fikirlerinizi belirtin!