GTA Vice City APK ile Android akıllı telefon ve tablet kullanıcıları aksiyona ve gerilime doyacaklar.

Doğukan Çağlakpınar - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Yılların eskitemediği oyun olarak adından söz ettiren ve günümüze kadar hem ülkemiz de hem de dünyanın dört bir yanında oyunculara ev sahipliği yapan GTA Vice City APK, şimdi de mobil platformu kasıp kavuruyor. Android platformu için ücretli olarak yayınlanan ve bilgisayar platformundaki içerikler ile lansmana çıkan Grand Theft Auto: Vice City, şu sıralar mobil oyuncular tarafından ilgiyle oynanmaya devam ediliyor. İngilizce dil desteği ile oynanan başarılı açık dünya oyunu, zengin içeriği ile de adından söz ettiriyor. Rocstar Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan efsanevi yapım, tıpkı bilgisayar platformunda olduğu gibi çarpıcı grafik açılarına sahip. Geniş bir açık dünyayı oyuncularına sunan yapım, farklı silah modellerinin yanı sıra akıcı trafiğe karşı da mücadele etme şansı veriyor. Ülkemizde de sevilerek oynanan yapım, milyonlara ulaşmaya devam ediyor.

GTA Vice City APK Özellikleri

Zengin bir açık dünya,

Farklı silah modelleri,

Eşsiz grafik açıları,

Kaliteli görsel efektler,

Titizlikle hazırlanmış ses efektleri,

Aksiyon ve gerilim dolu polis takibi,

Akıcı trafik,

Farklı araç modelleri,

Polisler ile çatışma,

Farklı görevler,

Tek oyunculu bir yapı,

3D grafik açıları ile Android platformu kullanıcılarının karşısına çıkan GTA Vice City APK indir, ücretsiz yapısı ile her kesimden oyuncuya hitap ediyor. Döneminin çarpıcı grafikleri yanı sıra titizlikle hazırlanmış ses efektleri ile oyunculara iyi bir oyun deneyimi sunan GTA, zengin bir içeriğe sahip. Oyuncularına farklı görevleri deneyimleme ve tempoyu artırma fırsatı veren aksiyon oyunu tek oyunculu bir yapıya sahip. Farklı silah modelleri ile oyunculara çatışma deneyimi de sunan yapım, yıllardır milyonlarca oyuncu tarafından oynanıyor. Android akıllı telefon ve tablet kullanıcılarını zengin bir açık dünyaya götürüp, aksiyon dolu anlar yaşamalarını sağlayan GTA Vice City ücretsiz apk, şu sıralar ilgi görmeye devam ediyor.

Bilgisayar platformunda olduğu gibi Android oyuncularına da çeşitli görevleri yaparak oyun içerisinde ilerleme deneyimi sunan GTA, tek oyunculu bir yapıya sahip. Herhengi bir internet bağlantısına ihtiyaç duymadan oynama fırsatı veren yapım milyonları da peşinden sürüklemeye devam ediyor.

GTA Vice City APK İndir

Basit kontrollere sahip olarak Android platformunda oynanabilen açık dünya oyunu, çeşitli güncellemeler ile içeriğini yenilemeyi de ihmal etmiyor. Başarılı gidişatı ile alanında en üst sıralara doğru tırmanan yapım, mobil oyuncuları 1980 yıllara götürerek, o dönemin grafiklerini ve içerikierini tekrar deneyimleme şansı verecek. Ayarlanabilir grafik açılarına da ev sahipliği yapan oyun, pek çok akıllı telefon modelinde rahatlıkla oynanabiliyor.