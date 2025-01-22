GTA 6'nın 2. Fragman Tarihi Ortaya Çıktı! Sayılı Günler Kalmış Olabilir

Grand Theft Auto VI olarak da bilinen GTA 6 için heyecanlı bekleyiş devam ederken adeta şaşkına çevirebilecek bir gelişme yaşandı. Rockstar Games tarafından paylaşılan bir görseldeki rakamlar göz önünde bulundurularak GTA 6'nın yeni fragman tarihi ortaya çıkarıldı.

GTA 6 Yeni Fragmanı Ne Zaman Yayınlanacak?

Rockstar Games, resmî X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden bir gönderi paylaştı. Bu gönderide GTA+ abonelerinin elde ettiği avantajlardan bahsedildi. Paylaşımda ayrıca nakliye konteynelerinin önünde bir arabanın yer aldığı görsele de yer verildi.

GTA6Plus isimli X hesabı, bu görseldeki konteynerin üzerinde yer alan rakamları toplayarak 30 sayısını elde etti. Bu işlemde diğer rakamlardan biraz daha büyük olan ve dikdörtgen içerisine alınmış 2 rakamını hariç tuttu.

30 sayısının 30 Ocak 2025'i, 2 rakamının ise 2. fragmanı işaret ettiği öne sürüldü. Bir diğer ilginç detay ise 30 Ocak'ın perşembe gününe denk gelmesi. GTA 5 ve Red Dead Redemption 2'nin çıkış tarihleri perşembe günü duyurulmuştu. Eğer bu ilginç iddia doğru çıkarsa yeni fragmanı 30 Ocak'ta göreceğiz.

They made sure to include the numbers in the post. They have to mean something. pic.twitter.com/icQSlVp11g — GTA 6+ (@GTA6Plus) January 17, 2025

Rockstar Games'in ana şirketi olan Take-Two'nun yeni mali sonuçlarını 6 Şubat 2025 tarihinde duyurması bekleniyor. Bu sebepten ötürü yeni fragman ile net çıkış tarihi duyurusunun yapılabileceği düşünülüyor. Konuya dair henüz resmî açıklama yapılmadığını da belirtelim.

GTA 6 İlk Fragman

GTA 6'nın yeni fragmanı için ortaya atılan bu iddia hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce ikinci fragman bu ayın sonunda yayınlanır mı? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.