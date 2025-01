GTA 6'nın 2. Fragman Tarihi Ortaya Çıktı! Sayılı Günler Kalmış Olabilir

Grand Theft Auto VI olarak da bilinen GTA 6 için heyecanlı bekleyiş devam ederken adeta şaşkına çevirebilecek bir gelişme yaşandı. Rockstar Games tarafından paylaşılan bir görseldeki rakamlar göz önünde bulundurularak GTA 6'nın yeni fragman tarihi ortaya çıkarıldı.

Rockstar Games, resmî X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden bir gönderi paylaştı. Bu gönderide GTA+ abonelerinin elde ettiği avantajlardan bahsedildi. Paylaşımda ayrıca nakliye konteynelerinin önünde bir arabanın yer aldığı görsele de yer verildi.

GTA6Plus isimli X hesabı, bu görseldeki konteynerin üzerinde yer alan rakamları toplayarak 30 sayısını elde etti. Bu işlemde diğer rakamlardan biraz daha büyük olan ve dikdörtgen içerisine alınmış 2 rakamını hariç tuttu.

30 sayısının 30 Ocak 2025'i, 2 rakamının ise 2. fragmanı işaret ettiği öne sürüldü. Bir diğer ilginç detay ise 30 Ocak'ın perşembe gününe denk gelmesi. GTA 5 ve Red Dead Redemption 2'nin çıkış tarihleri perşembe günü duyurulmuştu. Eğer bu ilginç iddia doğru çıkarsa yeni fragmanı 30 Ocak'ta göreceğiz.

They made sure to include the numbers in the post. They have to mean something. pic.twitter.com/icQSlVp11g