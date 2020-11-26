Güneşin Nasıl Parladığı Hakkında Çığır Açan Araştırma Yapıldı

Güneş nasıl parlar? Güneşin nasıl parladığını gösteren bir araştırma yapıldı. Güneş nasıl parlar? Merak edilen soruya yanıt verildi. İşte yapılan araştırma.

Güneşin Nasıl Parladığını Gösteren Araştırma

İtalya'nın Borexino dedektörü, Güneşte nötrinolar üreten bir karbon-nitrojen-oksijen (CNO) döngüsünün ilk kanıtını bularak onlarca yıllık bir teoriyi doğruladı. Güneşin karbon-nitrojen-oksijen döngüsü ile parladığı bilgisi aktarıldı.

Borexino ekibi daha önce Güneş'te enerjinin üretilmesinin ana yolu olan proton-proton zincirini inceledi. Araştırma, proton-proton zinciri döngüsünden kaynaklanan nötrino akılarını tespit ederek mümkün oldu. Araştırmacıların bu döngüden kaynaklanan nötrinoları ölçtüklerini açıkladı.

Araştırmaya dahil olmayan bir uzman, yeni sonuçların "nötrino fiziğinde bir kilometre taşının aşıldığını" söyledi.

Araştırmacılar, CNO döngüsünü doğrulayan nötrinoları tespit etmenin 'karmaşık bir görev' olduğunu, ancak dedektörün, yazılım ve birçok uzmanın birlikte çalışmasıyla mümkün olduğunu belirttiler.

Borexino dedektörü

Borexino, düşük enerjili (alt-MeV) güneş nötrinolarını incelemek için oluşturulmuş bir parçacık fiziği deneyi. Dedektör ise dünyanın en radyo-saf sıvı sintilatör kalorimetresi. Borexino dedektörü, Milan Üniversitesi ve Princeton Üniversitesi'nin katılımını içeren bilimsel bir işbirliği sonunda yapıldı.

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Güneş’i gözlemeyen NASA misyonu Solor Dynamics Observatory, geçtiğimiz aylarda10 yıl boyunca Güneş’i takibe aldı ve fotoğrafladıkları etkileyici görüntüleri video olarak paylaştı. 2010 yılından bu yana Güneş’in hareketlerini gözlemleyen Solar Dynamics Observatory’nin elde ettiği görüntülerin toplam boyutu ise 20 milyon gigabyte. Görüntülere aşağıda yer alan haberimizden ulaşabilirsiniz.