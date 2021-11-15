Haftanın Ücretsiz Uygulamaları / Oyunları (15 Kasım)

Bu haftanın ücretsiz uygulamaları / oyunları listesinde mobil kullanıcıları neler bekliyor? 15 Kasım haftasında her Android ve iOS kullanıcısının indirmesi gereken ücretsiz iOS ve Android uygulamalarını ve oyunlarını bir listede topladık.

Haftanın Ücretsiz Uygulamaları / Oyunları Listesi (15 Kasım)

Kısa süreliğine ücretsiz olan uygulamalar ile ücretsiz olan uygulamalar, çoğu mobil kullanıcıya göre birbirinden çok farklı olmasa da bu iki kategorinin birbirinden ayırt edilmesini sağlayacak birçok ayrıntı bulunuyor.

Ücretsiz uygulamaların büyük bir kısmı reklam içerir. Reklam içermeyen uygulamaların önemli bir kısmı ise kullanıcıların bazı özelliklerden yararlanması için öncelikle uygulama içi satın alma işlemi yapmasını gerektirir.

Ücretsiz olarak sunulan uygulamaların dezavantajları, kullanıcı deneyimini de son derece olumsuz etkileyebiliyor. Kullanıcı deneyimine önem verilen uygulama ve oyunlar istiyorsanız aşağıda yer alan kısa süreliğine ücretsiz olan Android ve iOS uygulamaları / oyunları tercih edebilirsiniz.

Aşağıdaki listede kullanmak istediğiniz bir uygulama buldunuz ama şu anda cihazınızda onu kullanmanız için yeterli alan yok mu? Geçici olarak bir uygulamayı silin ve cihazınızda yeterli alan açın, indirmek istediğiniz uygulamayı ücretli olmadan indirin ve ardından cihazınızdan silin. Bu şekilde uygulamayı başka bir zamanda kullanabilirsiniz.

Haftanın Ücretsiz Android Uygulamaları

120X Duplicate File Remover Pro: Bu uygulama sayesinde akıllı telefon veya tablette yer alan aynı dosyaları tespit edebilir ve kaldırabilirsiniz. Kullanıcı deneyimini önemli ölçüde üst düzeye çıkaran uygulama normalde 54,99 TL fiyat etiketine sahip fakat kampanya kapsamında kısa süreliğine ücretsiz oldu.

NFC EMV Card Reader: Birden fazla ödeme kartını uygulamaya ekleyebilirsiniz. Ödeme kartını ekleyebilmek için kartın temassız özelliğine sahip olması ve NFC EMV Card Reader uygulamasının destekliyor olması gerektiği belirtiliyor. Çok başarılı bir kullanıcı arayüzüne sahip olan uygulama kısa süreliğine ücretsiz hale geldi. Uygulamanın normalde 25,99 TL fiyat etiketine sahip olduğunu belirtelim. Uygulamada herhangi bir reklam ve uygulama içi satın alma ögesi yer almıyor.

Volume Slider Like Android P Volume Control: Bu uygulama, Android P ve üzerindeki sürümlerde sunulan dikey şeklinde ses kontrol seçeneğini kullanabilmenize olanak tanır. Uygulamayı kullanabilmeniz için telefonunuzun en az Android 4.1 sürümüne sahip olması gerekiyor.

Speed View GPS Pro: Süreyi, konumu ve hızı görebilmenize olanak tanıyan GPS uygulaması başarılı bir kullanıcı arayüzüne sahip. Çeşitli renk seçeneklerinin yer aldığı uygulamada harita entegrasyonu bulunuyor. 3,9 puana sahip olan Speed View GPS Pro, 2 bin 117 kişi tarafından derecelendirildi.

Haftanın Ücretsiz Android Oyunları

Survival Island: Evo Raft Pro: Hayatta kalma türündeki yapımları seviyorsanız Survival Island: Evo Raft Pro'ya bir şans verebilirsiniz. Başarılı grafiklere sahip olan oyunda bir adada hayatta kalmaya çalışıyoruz. Bunun için yiyecek bulmamız, malzeme toplayıp araçlar üretmemiz ve bir barınak inşa etmemiz gerekiyor. 3,4 puana sahip olan oyun, 3 bin 539 kişi tarafından derecelendirildi. Kampanya kapsamında oyunu ücretsiz olarak cihazınıza indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

Shadow Knight Premium: Aksiyon türünü seven oyunculara hitap eden Shadow Knight Premium'da yaratıklara karşı mücadele ediyoruz. Çok başarılı grafiklere sahip olan yapımda pek çok görev yer alıyor. Görevleri başarı ile tamamlayarak ödüllerin sahibi olabilirsiniz.

Galaxy Attack: Alien Shooter (Premium): Nostalji yaşamak istiyorsanız Galaxy Attack: Alien Shooter isimli yapımı deneyebilirsiniz. Oyunda karşımıza çıkan düşmanları yok etmeye çalışıyoruz. Başarılı yapımda çeşitli zorluklarda 160'dan fazla seviyenin yer aldığı belirtiliyor. Oldukça kolay bir oynanışa sahip olan oyunda çok oyunculu mod da bulunuyor.

Homo Machina: Bulmaca türünü seven oyunculara hitap eden Homo Machina, kısa süreliğine ücretsiz hale geldi. 4,5 puana sahip olan mobil oyun, 4 bin 287 kişi tarafından derecelendirildi. Bu, oyunun ne kadar başarılı olduğunu gözler önüne seriyor.

One Line Deluxe VIP: Bu oyunda çizgileri takip ederek bölümleri geçmeye çalışıyoruz. Oyunda ilerledikçe zorluk seviyesi önemli ölçüde artıyor. 4,2 puana sahip olan mobil oyun, 3 bin 997 kişi tarafından derecelendirildi. Oyunu kampanya kapsamında ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Superhero Fruit Premium: RPG aksiyon oyunu Superhero Fruit Premium, sahip olduğu başarılı grafikler ile dikkat çekiyor. Çevrim dışı desteğine sahip olan başarılı oyunu oynamak için internet bağlantısına gerek yok.

Connect: Cute Monsters and Food: Çeşitli oyun modlarının yer aldığı hafıza oyununda iki farklı tema bulunuyor.Oyunu ister süreye karşı ister herhangi bir süre kısıtlaması olmadan oynayabilirsiniz.

Crazy Calculator: Mobil cihazda oynamak için bir matematik oyunu arıyorsanız Crazy Calculator'u şu anda ücretsiz olarak indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz. 300'den fazla seviyenin yer aldığı oyunu internet bağlantısı olmadan da oynayabilirsiniz.

Haftanın Ücretsiz iOS Uygulamaları (iPhone / iPad)

iCleaner Pro: Bu uygulama, cihazınızda yer alan aynı dosyaları tespit edip siler. 5 puana sahip olan uygulama, 545 kişi tarafından derecelendirildi. Başarılı kullanıcı arayüzüne sahip olan uygulamayı kampanya kapsamında ücretsiz olarak indirebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

Ad Blocker - Remove Ads: Bu uygulama, Safari web tarayıcısında karşınıza çıkan reklamları ve ayrıca üçüncü taraf çerezleri engeller. Uygulama reklamların yanı sıra web sitelerindeki sosyal medya butonlarını da kaldırır.

Form Maker - Pro Form Builder: Bu uygulama, form tasarlamanıza olanak tanır. Oluşturduğunuz formları CSV ya da PDF formatında kaydedebilirsiniz. Kaliteli form oluşturmak için oldukça kullanışlı bir uygulama olan Form Maker - Pro Form Builder'ı kampanya kapsamında cihazınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Uygulamada form oluşturmak için internet bağlantısına gerek duyulmuyor.

PDF Max Pro: Bu uygulama sayesinde PDF dosyaları üzerinde imzalama, not ekleme ve form doldurma gibi düzenleme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Uygulama iPhone vef iPad'in yanı sıra Mac için de bulunuyor. PDF uygulaması arıyorsanız PDF Max Pro isimli uygulamaya bir şans verebilirsiniz.

PropFun Pro: Fotoğraflarınıza çeşitli efektler ekleyebileceğiniz renkli bir uygulama arayışındaysanız PropFun'ı deneyin. 4,2 puana sahip olan başarılı uygulama, 1000 kişi tarafından derecelendirildi.

Mavenelle: Kadınlara yönelik olan uygulamada meditasyonlar, alıntılar, özel röportajlar ve daha birçok bilgi yer alıyor.

Templates for Pages Design: Uygulamada Apple Pages için binlerce şablon bulunuyor. Şablonlar arasında poster, broşür, davetiye gibi temalar mevcut. Çok başarılı bir kullanıcı arayüzüne sahip olan uygulamayı kampanya kapsamında ücretsiz olarak cihazınıza indirebilirsiniz.

Haftanın Ücretsiz iOS Oyunları (iPhone / iPad)