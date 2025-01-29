Honda 290 Binden Fazla Otomobili Geri Çağırıyor! Peki Neden?

Xiaomi, geçtiğimiz günlerde kritik bir arıza nedeniyle 30 bine yakın SU7 modelini geri çağırmıştı. Xiaomi'nin ardından Japonya merkezli otomotiv devi Honda da iki farklı sorun nedeniyle 290 binden fazla otomobili geri çağıracağını duyurdu. Geri çağrılan araçlar arasında Honda'nın lüks araç markası olan Acura'nın otomobilleri de yer alıyor.

Honda Çok Sayıda Aracı Neden Geri Çağırıyor?

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Amerika Birleşik Devletleri'nde motorun durmasına ya da güç kaybının meydana gelmesine yol açabilecek problemden ötürü 294 bin 612 otomobilin geri çağırılacağını duyurdu.

Geri çağırılacak araçlar arasında 2023-2025 yapımı Honda Pilot, 2022-2025 yapımı Acura MDX Type-S, 2021-2025 yapımı Acura TLX Type-S isimli modeller yer alıyor. Söz konusu otomobillerde FI-ECU olarak da bilinen yakıt enjeksiyonu elektronik kontrol ünitesindeki yazılım hatasının kaza riskini artırabileceği belirtiliyor.

Neyse ki problem herhangi bir ücret ödenmeden çözülebilecek. Honda, söz konusu araçların FI-ECU yazılımını ücretsiz olarak tekrar programlamayı ve böylece problemi çözmeyi hedefliyor. Honda, yazılım hatasından etkilenen araç sahiplerini bilgilendirecek.

Araç sahipleri ayrıca NHTSA üzerinden araç kimlik numarası aracılığıyla arama yapabilecek ve böylece otomobillerinin bu problemden etkilenip etkilenmediğini öğrenebilecek. Yapılan açıklamada problemin hızlıca çözülmesi için gerekli adımların atılacağı belirtildi.