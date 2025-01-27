Jeep Wagoneer S: Bu Kadar Küçük Elektrikli SUV mu Olur?

Jeep'in yeni EV modeli: Jeep Wagoneer S karşımızda! Chevrolet Equinox EV veya Kia/Hyundai EV6 boyutlarında bir crossover olarak öne çıkan araç 300 mil (yaklaşık 483 km) menzile ulaşabiliyor ve aerodinamik tasarımıyla dikkat çekiyor. Modern SUV'ların spor-coupe eğilimini takip eden eğimli tavan çizgisi ve arka kanadı, hem görünümüne renk katıyor, hem de performansına olumlu yönde etki ediyor. İşte detaylar...

Premium İç Tasarım ve Çoklu Ekran

Aracın iç tasarımında ise premium sınıftan esintiler görüyoruz. Siyah plastik yerine geri dönüştürülmüş malzemeden yapılmış dokulu kumaşlar var ve iç mekanda hiç deri kullanılmamış; onun yerine çevre dostu bir yaklaşımla çeşitli dokunuşlar yapılmış. Tabii dış yüzeydeki parlak siyah kaplama, arazi kullanımında hızlı kirlenmeye yol açacak gibi duruyor.

Kokpit, 55 inçlik toplam ekran alanıyla adeta bir teknoloji harikası. Ama ekran sayısı kafa karıştırıcı derecede fazla ve özellikle navigasyon takibi sırasında haritanın yenilenme hızı yeterince tatmin etmiyor.

3 Farklı Sürüş Modu: Sand, Sport, Eco

Wagoneer S, sunduğu Sand, Sport ve Eco gibi sürüş modlarıyla hem yol hem arazi kullanımında esneklik sağlıyor. Sport modu, anında erişilebilen torkuyla keyifli bir sürüş sunarken, direksiyon hassasiyeti ve tork kontrolü, virajlarda daha dengeli bir sürüş deneyimi sağlıyor.

Eco modu adından da anlaşılacağı üzere en verimli deneyimi direksiyon ve gaz tepkilerini yumuşatarak sunuyor.

Arazi sürüşlerinde ise Sand modu ve devre dışı bırakılabilen çekiş kontrol sistemi (ESC), eğlenceli bir deneyim vaat ediyorsa da aracın büyük tekerlekleri ve sınırlı lastik diş derinliği nedeniyle zorlayıcı arazilerde performansı sınırlı kalıyor.

Jeep Wagoneer S Satış Fiyatı

Jeep Wagoneer S, markanın elektrikli araç devrimindeki ilk adımı olarak güçlü bir aday olsa da fiyatı 72.000 dolardan başlıyor. Avrupa için ise 80.000 dolarlık fiyat etiketiyle görücüye çıkacağı düşünülüyor.

Sizin Jeep Wagoneer S hakkındaki düşünceleriniz neler? Elektrikli araçlar gerçekten Jeep ruhunu yaşatabilir mi yoksa sınırlamaları nedeniyle bu hayalden uzakta mı konumlanacaklar? Yorumlarda buluşalım.