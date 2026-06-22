10.400 mAh Bataryalı Huawei Tablet Türkiye'de! OLED Ekran ve Dahası

Huawei, sahip olduğu etkileyici özellik yelpazesi sayesinde hedef kitlesinin dikkatlerini üzerinde toplayan tabletini Türkiye'de satışa sundu. MatePad Pro Max olarak adlandırılan model, an itibarıyla dev batarya, yüksek RAM kapasitesi ve çok daha fazlası ile beraber Türkiye'deki kullanıcılar tarafından sipariş edilebilir hâle geldi.

Huawei MatePad Pro Max'in Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Huawei MatePad Pro Max'in 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı sunan sürümünün Türkiye fiyatı 62 bin 999 TL olarak belirlenirken 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanı sunan versiyonu ise 79 bin 999 TL'ye satışa sunuldu. Marka tarafından yapılan açıklamaya göre tabletin teslimatlarına 7 Temmuz 2026 tarihinde başlanacak.

Huawei MatePad Pro Max'in Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 13,2 inç

13,2 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 2000 x 3000 piksel

2000 x 3000 piksel Maksimum Parlaklık: 1600 nit

1600 nit RAM: 12 GB

12 GB Depolama Alanı: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB Batarya Kapasitesi: 10400 mAh

10400 mAh Hızlı Şarj: 66W (Kablolu ters şarj 40W)

66W (Kablolu ters şarj 40W) Ön Kamera: 12 MP (f/2.4)

12 MP (f/2.4) Arka Kamera: 50 MP (f/1.8)

50 MP (f/1.8) Yükseklik: 289,34 mm

289,34 mm Genişlik: 196,34 mm

196,34 mm Ağırlık: Yaklaşık 509 gram

Yaklaşık 509 gram Yazılım: HarmonyOS 4.3

HarmonyOS 4.3 Renk Seçenekleri: Uzay grisi ve mavi

Huawei MatePad Pro Max'in Ekran Özellikleri Neler?

13,2 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Huawei MatePad Pro Max, OLED ekrana sahip. 2000 x 3000 piksel çözünürlük ve 1600 nit maksimum parlaklık sunuyor. Ekran boyutu hem çizim yapanlar hem film ve dizi izleyenler için oldukça geniş bir alan sağlıyor. Öte yandan çözünürlük de epey yüksek netlik sunacağını gösteriyor. Pikselleşme gibi sorunlar söz konusu olmayacaktır. Öte yandan 1600 nit parlaklık da bir hayli yüksek değer. Gün ışığında bile ekranı rahat görebilirsiniz.

Huawei MatePad Pro Max'in RAM ve Depolama Alanı Ne Kadar?

Tablet, 12 GB RAM ile kullanıcıları karşılıyor. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB olmak üzere iki seçenek mevcut. Yüksek RAM kapasitesi sayesinde aynı anda birden fazla işle uğraşırken sorun yaşamayacaksınızdır. Depolama alanını ise tamamen kullanım alışkanlıklarınıza göre seçmelisiniz. 256 GB'lık alan, çoğu kullanıcı için yeterli ama bulut depolama hizmeti kullanmıyorsanız, cihazınızda çok fazla uygulama ve dosya barındırıyorsanız 512 GB'ı seçmek, sizi uzun vadede daha rahat hissettirir.

Huawei MatePad Pro Max'te Kaç mAh Batarya Var?

Cihaz, 10.400 mAh batarya kapasitesine sahip. Öte yandan 66W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Yüksek batarya kapasitesi, tabletin uzun bir süre boyunca şarj etmeden kullanılabileceği anlamına geliyor. Hızlı şarj teknolojisi sayesindeyse bu büyük bataryayı şarj etmek için çok uzun bir süre boyunca beklemek zorunda kalmayacaksınızdır.

Editörün Yorumu

Huawei MatePad Pro Max'in çok geniş bir kullanıcı kitlesinin ihtiyaçlarına karşılık veren bir model olduğu kanaatindeyim. Bir tablet satın almadan önce en çok dikkat ettiğimiz noktalardan biri bataryadır. Bu cihaz, size çok uzun bir pil ömrü sağlayarak şarj konusunda sürekli endişelenmek zorunda bırakmıyor. Diğer yandan OLED ekran sayesinde canlı renkler ve derin siyahlar sunuyor ki bu da özellikle grafik tasarımla uğraşanlar ya da tablette film ve dizi izlemekten keyif alanlar için çok ciddi avantaj yaratacaktır.