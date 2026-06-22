Çok İnce Telefon Tanıtıldı! 144Hz AMOLED Ekran ve 8 GB RAM'e Sahip

Çok ince Android telefonlar arasına yeni bir model daha katıldı. TECNO, Camon Slim'i tanıttı. Bununla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli oldu. Fiyat etiketi ise henüz açıklanmadı. Mobil cihazda MediaTek tarafından geliştirilen orta sınıf bir işlemci bulunuyor. Telefon ayrıca yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi sunuyor.

TECNO Camon Slim'in Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Çözünürlüğü: 1224 x 2720 piksel

1224 x 2720 piksel Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz İşlemci: Helio G200 Ultimate

Helio G200 Ultimate RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 32 MP

32 MP Batarya: 5.600 mAh

5.600 mAh Hızlı Şarj: 60W

60W Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 ve IP69 sertifikaları

IP68 ve IP69 sertifikaları Boyut: 162,8 x 77,7 x 6,39 mm

162,8 x 77,7 x 6,39 mm İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı HiOS 16.2

TECNO Camon Slim'in Ekran Özellikleri Neler?

6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip TECNO Camon Slim, AMOLED ekran üzerinde 1224 x 2720 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunuyor. AMOLED, çok canlı renklere sahip. Bu ekran ayrıca siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Böylece karanlık sahnelerde grileşme sorunu olmuyor.

Yüksek yenileme hızı, akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin menüler arasında gezerken ve web sayfalarında kaydırma yaparken bile bu hissediliyor. 144Hz, akıcı ekran deneyimi için fazlasıyla yeterlidir. Bu arada TECNO Spark Slim 5G'de 6,78 inç ekran boyutu, AMOLED ekran, 144Hz yenileme hızı ve 1.5K çözünürlük mevcut.

TECNO Camon Slim'in İşlemcisi Nasıl?

TECNO'nun yeni telefonu gücünü Helio G200 Ultimate işlemcisinden alıyor. MediaTek tarafından 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide 2.2 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. İşlemcinin standart sürümünde de aynı çekirdek hızları bulunuyor.

Söz konusu işlemci, çevrim içi odaklı FPS oyunu Call of Duty Mobile'ı orta ayarlarda ortalama 59 FPS, battle royale türünün başarılı bir örenği olan PUBG Mobile'ı ise ortalama 40 FPS, MOBA türündeki Mobile Legends: Bang Bang'i yüksek ayarlarda ortalama 82 FPS, MOBA oyunu League of Legends: Wild Rift'i ise yüksek ayarlarda 84 FPS'te çalıştırıyor.

Helio G200 Ultimate işlemcisinin TECNO Camon 50 Pro 4G'de de yer aldığını belirtelim. TECNO'nun diğer modeli Spark Slim 5G'de ise Mediatek Dimensity 6400 işlemcisi tercih edilmişti. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemc ide söz konusu mobil oyunları sorunsuz çalıştırıyor. Bu arada 6 nm işlemci, 12 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor.

TECNO Camon Slim'in Kamerası Nasıl?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde Sony Lytia 600 ana kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Bu arada Sony Lytia 600 sensörü, eski nesillere kıyasla düşük ışıkta daha iyi bir performans sergiliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse Spark Slim 5G'de 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera ve 13 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera mevcut.

TECNO Camon Slim'in Bataryası Kaç mAh?

Android 16 tabanlı HiOS 16.2'e sahip olan Camon Slim, 5.600 mAh batarya kapasitesine sahip. TECNO'nun yeni telefonu ayrıca 60W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Bu teknoloji sayesinde telefonun şarj olması için uzun süre beklenmesine gerek kalmayacak. Bu arada 5.160 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj teknolojisi bulunuyor.

TECNO Camon Slim Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de Camon 40 ve Spark Slim 5G dahil olmak üzere TECNO'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Camon Slim'in de Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün. TECNO Camon Slim'in Türkiye'ye gelip gelmeyeceğine dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

TECNO Camon Slim'in Fiyatı Ne Kadar?

TECNO Camon Slim'in fiyatı açıklanmadı. Camon Slim'in 314 dolardan daha düşük bir fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Bu da güncel kur ile birlikte 14 bin 589 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 29 bin TL civarında olabilir.

Editörün Yorumu

TECNO Camon Slim'in tasarımını çok beğendim. Tercih edilen renk seçenekleri, telefonun etkileyici bir görünüme sahip olmasını sağlamış. Telefon yalnızca tasarımıyla değil özellikleriyle de dikkatimi çekti. Telefon çok ince gövdeye rağmen yüksek batarya kapasitesine sahip. Bu arada cihazın 60W hızlı şarj teknolojisi sayesinde kısa sürede şarj olabileceğini söyleyebilirim. Bunların yanı sıra AMOLED, çok canlı renklere sahip olduğundan dolayı film izlemeyi ve oyun oynamayı daha keyifli hâle getirdiğini belirteyim.