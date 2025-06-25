Huawei Yeni Katlanabilir Modeliyle Tüm Ekosistemini Değiştiriyor

Huawei, katlanabilir telefon pazarındaki varlığını Nova Flip serisiyle damgalamıştı. Şimdi seriye yeni bir model ekleniyor: Nova Flip 2. Bu telefonun öne çıkan özelliği tasarımında değil, donanımında. Şirket, Nova Flip 2 ile Android tabanlı servisleri tamamen geride bırakıyor. Peki bu ne demek? YouTube, Google Maps, Google Drive, Gmail, gibi uygulamalar bu telefonda çalıştırılamayacak.

ABD hükümetinin Huawei'ye yönelik yaptırımları sonrası Huawei, Google ile iş birliği yapamaz hale gelmişti. Bu sebeple Google Play Store uygulama mağazası Huawei telefonlarda yer alamıyor. Onun yerine AppGallery kullanılıyor. Buradan yine Google uygulamalarını indirebiliyorsunuz ancak bu mağazanın Google Play Store kadar geniş bir yelpazesi bulunmuyor.

Android tabanlı sistemlerin geride bırakılması, Google uygulamalarının tamamen indirilemez olması anlamına gelebilir.

Nova Flip 2 Beklenen Teknik Özellikleri

Batı merkezli teknoloji devlerini tamamen geride bırakan Huawei, Nova Flip 2'yi dikkat çekici Kirin 8020 5G işlemcisiyle piyasaya sürüyor. 7 nanometrelik üretim sürecinden geçen işlemci, Çinli üretici SMIC'in eseri ve Nova Flip modeline kıyasla %15 oranında daha fazla performans sunuyor.

Telefonun kamerasında 50 MP'lik ana sensör olacağı söyleniyor. 12 GB RAM ile güçlü yapay zekâ özellikleriyle desteklenecek telefonda 5.000 mAh değere sahip batarya bulunuyor ve bu bataryanın günlük kullanımda yeterli olacağı vurgulanıyor.

Dış tasarımında ise tanıdık gelecek 2.14 inçlik kompakt ekran bulunuyor. 120 Hz yenileme hızına sahip iç ekran 6.94 inç büyüklüğünde.

Nova Flip 2 Ne Zaman Çıkacak?

Telefon hakkında çok fazla bilgi sızdırılmadığı gibi, lansman tarihine dair kesin bir bilgi de verilmedi.

HarmonyOS 5.0 işletim sistemiyle gelecek Nova Flip 2, şu anda seri üretim aşamasında. Bu da lansman tarihinin çok yakınlarda olduğu anlamına geliyor. Nova Flip 2'nin Ağustos ayında kullanıcılarla buluşacağı söyleniyor, ancak Huawei şu ana kadar bu detayları doğrulamadı.