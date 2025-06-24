Samsung Galaxy Z Fold 7 ve Flip 7'nin Fiyatı Ortaya Çıktı

Samsung'un yeni katlanabilir telefonları ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7'nin fiyatı ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre yeni telefonlar, Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6'dan daha pahalı olacak.

Samsung Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7'nin Fiyatı

İtalya merkezli bir e-ticaret web sitesinde Galaxy Z Fold 7 "Q7" kod adıyla, Galaxy Z Flip 7 ise B7 kod adıyla görüntülendi. Galaxy Z Fold 7'nin 256 GB depolama alanına sahip sürümü 2 bin 227 euro (102.552 TL), 512 GB depolama alanına sahip sürümü ise 2 bin 309 euro (106.328 TL) fiyat ile listelendi.

Galaxy Z Flip 7'nin 512 GB depolama alanına sahip sürümü 1.425 euro (65.620 TL) fiyat etiketiyle ortaya çıktı. Bu fiyatlara verginin dahil olduğu belirtildi. Eğer bu sızıntı doğruysa Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Fold 6'dan 200 euro, Galaxy Z Flip 7 ise Galaxy Z Flip 6'dan 100 euro daha pahalı olacak.

Samsung Galaxy Z Fold 7'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Galaxy Z Fold 7'de Snapdragon 8 Elite for Galaxy işlemcisi bulunacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Android 16 tabanlı One UI 8 ile beraber gelecek telefonda Adreno 830 GPU mevcut. Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre katlanabilir telefon 8,2 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. İkinci ekranın ise 6,5 inç büyüklüğünde olacağı öne sürüldü.

Samsung Galaxy Z Flip 7'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

12 GB RAM'e sahip telefon gücünü Exynos 2500'ten alacak. Bu işlemci bir adet 3.30 GHz , iki adet 2.75 GHz, beş adet 2.36 GHz ve iki adet 1.80 GHz olmak üzere toplamda 10 adet çekirdek içeriyor.

6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Dynamic LTPO AMOLED 2X üzerinde120Hz yenileme hızı sunacak. Xclipse 950 GPU'ya sahip telefon Android 16 tabanlı One UI 8 ile birlikte gelecek.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kameranın yer alacağı öne sürüldü.