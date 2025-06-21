Huawei'den Rekor Satış! Yeni Seri Telefon Pazarını Salladı

Huawei'nin yeni Nova 14 serisi, akıllı telefon dünyasında önemli bir başarı elde etti. 1 aydan kısa bir süre içerisinde 1 milyon satışa ulaştı.

Emir Yasin Bolat
Emir Yasin Bolat -

Huawei’nin mayıs ayında ana vatanı Çin’de piyasaya sürdüğü Nova 14 serisi, satışa sunulduktan sadece 3 haftayı biraz aşkın sürede ciddi bir satış başarısı elde etti. Bu etkileyici performans, Nova 14’ü Huawei tarihinin en hızlı satan akıllı telefonu yaptı. İşte detaylar…

Huawei Nova 14 Serisi, Akıllı Telefon Pazarını Fethetti

Huawei Tüketici İş Grubu Başkanı Richard Yu, Nova 14 serisinin resmi tanıtımından yalnızca 24 gün sonra 1 milyon satış rakamına ulaştığını açıkladı. Orta segmentte konumlanan bu modellerin böylesine etkileyici bir satış başarısı yakalaması pek beklenmiyordu.

Görünen o ki HarmonyOS 5 işletim sistemi ve yapay zeka destekli fotoğraf düzenleme özellikleri, Nova 14 serisinin kullanıcıların dikkatini çekmesinde büyük rol oynadı. Huawei, söz konusu modelleri uygun fiyatlı amiral gemisi deneyimi sunacak şekilde piyasaya sürdü. Bu da önemli ölçüde etki etti.

Huawei Nova 14 Serisi Özellikleri

Özellik Huawei Nova 14 Huawei Nova 14 Pro
Ekran Boyutu 6.7 inç, düz ekran 6.78 inç, kavisli LTPO ekran
Çözünürlük 2412 × 1084 piksel 2776 × 1224 piksel
Yenileme Hızı 120 Hz sabit 1-120 Hz dinamik LTPO
Göz Koruma Var Var
İşletim Sistemi HarmonyOS 5 HarmonyOS 5
Sesli Asistan Gelişmiş Celia Gelişmiş Celia
Batarya Kapasitesi 5.500 mAh 5.500 mAh
Hızlı Şarj 100W SuperCharge Turbo 100W SuperCharge Turbo
Arka Kamera 50 MP ana + 12 MP telefoto + 8 MP ultra geniş 50 MP RYYB ana + 12 MP telefoto + 8 MP ultra geniş + 1.5 MP Maple Color
Ön Kamera 50 MP 50 MP + 8 MP (5x zoom)

Huawei Nova 14 Serisi Fiyatı

Model Depolama Fiyat (USD)
Nova 14 256 GB 373 dolar
  512 GB 415 dolar
  512 GB (Kunlun Glass) 443 dolar
Nova 14 Pro 256 GB 483 dolar
  512 GB 524 dolar
  512 GB (Kunlun Glass) 551 dolar

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