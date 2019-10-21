Humble Monthly Gidiyor, Yerine Humble Choice Geliyor

Humble Bundle, Inc. tarafından sağlanan Humble Monthly, yakın bir zamanda büyük bir değişim geçirecek. Aylık ücretli abonelik servisi, Humble Choice haline gelecek.

Humble Choice ise kendi içinde Lite, Classic, Basic ve Premium olmak üzere dört farklı abonelik türüne ayrılacak ve her birinin de kendisine özgü avantajları olacak. Lite abonelik hariç diğerlerinde her ay belirli bir sayıda oyun seçimi yapabileceksiniz. Aylık $4.99 ve yıllık $44.99 vererek alacağınız Lite abonelik türünde, herhangi bir ücretsiz oyun alamıyorsunuz. Humble Trove ve Originals kütüphanelerine ve betalara erişim hakkınız olacak ama Originals kütüphanesi ve betalara erişim hakkınız sınırlı tutulacak. Bunun yanı sıra Humble Store üzerinden %10 indirim hakkınız olacak.

Eğer halihazırda Humble Monthly abonesiyseniz, Humble Choice faaliyete geçtiğinde $12 ücretli Classic abonelik türünden yolunuza devam edeceksiniz. Eğer yıllık abonelik isterseniz de $132 gibi bir meblağı gözden çıkartmanız lazım. Eskisi gibi her ay on oyuna sahip olmaya devam edeceksiniz. Humble Store üzerinden %20 oranında indiriminizin olmasına ek olarak Humble Trove ve Originals kütüphanelerine ve betalara sınırsız erişim hakkınız olacak.

Basic abonelik türünün aylık abonelik ücreti $14.99 ve yıllık abonelik ücreti de $134.99. Her ay üç ücretsiz oyununuz ve Humble Store üzerinden de %10 oranında indiriminiz olacak. Ayrıca Humble Trove ve Originals kütüphanelerine ve betalara sınırsız erişim hakkınız olacak. Premium abonelik türünde ise Classic gibi indirim hakkınız %20 olacak ve ücretsiz oyun sayısı da dokuza yükseliyor. Basic ve Classic gibi Premium da Humble Trove ve Originals kütüphanelerine ve betalara sınırsız erişim hakkı sunuyor ama aynı zamanda da en pahalı abonelik konumunda bulunuyor. Aylık abonelik için $19.99 ve yıllık abonelik için de bir kenarda $179.99 tutuyor olmalısınız.

Şunu söylemeden de geçmeyelim, Humble Choice faaliyete geçtikten sonra Classic ile yolunuza devam ederken aboneliğinizi iptal ederseniz geri dönüş yapamayacaksınız. Yeni bir müşteri olarak görüleceğiniz için Lite, Basic veya Premium arasında tercihte bulunmanız beklenecek. Öte yandan Humble Bundle, Inc. şu an için ücretsiz oyun havuzunun ne denli geniş olduğuna dair bir açıklama yapmadı.