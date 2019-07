Konsol ve PC Arasındaki 8 Önemli Fark

Bilgisayar oyunlarında yeni olanlar çoğunlukla konsoldan bilgisayar oyunlarına geçişte ne ile karşılaşacaklarını haklı olarak merak edebilirler. Video oyunu oynamanın temel amacı her iki platformda da aynıdır ama bilgisayarda oyun oynamanın, konsoldan oyun oynamaya nazaran daha üstün yanları vardır.

Bu yazıda, konsoldan bilgisayara geçmek isteyenlerin mutlaka aklında bulundurmaları gereken bilgisayar ile konsol arasındaki en önemli farklılıklara değineceğiz.

Kontrol Seçenekleri

Her konsolun kendi kontrol seçenekleri vardır. Konsoldan bilgisayar oyunlarına geçtiğinizde gözünüze çarpacak en belirgin farklılıklardan biri kontrol seçenekleri olacaktır. Bilgisayar oyunlarında varsayılan kontrol seçenekleri mouse ve klavyedir ancak bu çeşitli kontrol seçeneklerini desteklemediği anlamına gelmemektedir. Oyun destekliyorsa bilgisayarda çeşitli kontrol seçeneklerine gidilebilir.

Mouse-klavye ilişkisi, gerçek zamanlı strateji ve MOBA benzeri oyunlar için en ideal kontrol seçeneklerindendir. FPS oyunlarını bir mouse sayesinde en akıcı şekilde oynayabilir, çeşitli eylemleri istediğiniz tuşa atayabileceğiniz klavyeyi çok amaçlı ve hiçbir kısıtlamaya uğramadan kullanabilirsiniz. Aynı zamanda oyun kolu ve direksiyon gibi ek donanımları da kontrol seçenekleriniz arasına ekleyebilirsiniz.

Donanım

Bir konsol satın alındığında, konsolun içerisinde yer alan donanımlarda değişikliğe gidemezsiniz ancak konsoldan bilgisayara geçtiğinizde işler değişir.

Ana hedefi mükemmel bir oyun deneyimi yaşatmak olan önceden oluşturulmuş oyun bilgisayarlarını satın alabilir veya bilgisayar oyuncularının en büyük eğlencesi olan kendi oyun bilgisayarınızı oluşturmayı seçebilirsiniz. Bu işlem, oyun bilgisayarınızı tam olarak özelleştirmenizi sağlar. Yeterince güçlü bileşenlerden oluşan bir bilgisayar toplarsanız, yeni çıkan oyunları hiçbir sorun yaşamadan uzun yıllar boyunca oynayabilirsiniz. Topladığınız bilgisayar yeni çıkan oyunları oynatmamaya başladığı zamanlarda ise donanımlarınızı yükselterek oyun keyfinizi sürdürmeye devam edebilirsiniz.

Grafik

Bilgisayarların konsollardan daha iyi grafikler sunduğuna şüphe yoktur. Bunun nedeni, bilgisayarlar için alınabilecek donanımın, konsolların mevcut donanımından çok daha iyi olmasıdır.

Bilgisayar platformunda neredeyse bütün video oyunları grafik ayarlarını değiştirebilmeniz için seçenekler sunar. Çoğu video oyununda detaylı grafik ayarları yer alırken, bilgisi olmayan oyuncular için düşük>orta>yüksek seçenekler de bulunur. Örneğin “düşük” seçeneğini seçtiğinizde grafik ayarları otomatik olarak düşük seviyeye göre ayarlanır.

İyi bir monitörünüz ve yeterince güçlü bir bilgisayarınız varsa, video oyunlarının grafiklerine hayran kalacaksınız. Buna alışkın değilseniz biraz zorluk yaşayabilirsiniz. Unutmayın, grafik ayarlarını bilgisayarınızın donanımına göre ayarlamazsanız, oyunu akıcı bir şekilde oynayamazsınız.

Oyun Dağıtımı ve Fiyatlandırma

Her şey ayarlandıktan sonra, muhtemelen bilgisayarınızda nasıl oyun oynamaya başlayacağınızı merak edeceksiniz. Konsolda oyun oynamak için temel seçenekleriniz mağazalardaki fiziksel kopyaları satın almak veya dijital mağazadan (PlayStation Store veya Nintendo eShop gibi) satın almaktır. Ancak PC oyunlarının büyük çoğunluğu dijital olarak satılır.

Steam, PC platformunda video oyun yolculuğunuza başlamak için en iyi yerdir. Steam’in masaüstü istemcisi binlerce oyun, kütüphane orginazasyonu, sosyal özellikler, otomatik güncellemeler ve daha fazlasını sunar.

Diğer dijital oyun satışı platformlarına da göz atabilirsiniz. GOG.com’da klasik PC oyunlarının DRM-free kopyalarını bulabilirsiniz. Overwatch, Diablo ve Destiny oyunlarını oynamak için Battle.net, Battlefield ve FIFA oyunlarını oynamak için Origin istemcisine ihtiyacınız var. Ek olarak, dijital oyun satış platformu olarak Epic Games Store ve Humble Bundle’a da göz atabilirsiniz.

Son olarak, PlayStation Plus ve Xbox Live Gold’un aksine, PC’de çevrimiçi çok oyunculu oyunları oynamak için herhangi bir ödeme yapmanız gerekmez. Yalnızca World of Warcraft gibi bazı MMO türündeki oyunlar ücretli abonelik gerektirir.

Uyumluluk

Konsol oyuncuları için geriye dönük uyumluluk biraz sıkıntılı bir konu olabilir. Bazı oyunlar, yeni konsollarla uyumlu değildir yani eski oyunları çalıştırmak için eski konsollar gerekir. Burada “bazı konsollar” dememizin sebebi ise geriye dönük uyumlu oyun kütüphanesinde yer alan yüzlerce Xbox 360 oyununu Xbox One üzerinden oynayabiliyorsunuz.

Geliştiriciler eski bir oyunu yeni konsollar için çıkarırsa, tekrar satın almak zorunda kalırsınız. PC platformunda ise durum çok daha iyidir. GOG ve Steam gibi dijital oyun satışı platformlarından eski oyunlara ulaşabilirsiniz.

Mod Desteği

Modlar, oyunun çalışma şeklini değiştiren oyuncu tarafından oluşturulan içeriktir. Sevdiğiniz bir oyunu bitirmeniz, o oyunun sona erdiği anlamına gelmez. Örneğin, Portal 2’yi bitirdikten sonra Steam WorkShop üzerinden oyuncular tarafından oluşturulan haritalarda saatlerinizi harcayabilirsiniz.

Call of Duty'de daha fazla Zombies haritasında oynamak mı, Fallout 4'teki korkunç diyalog arayüzünü değiştirmek mi yoksa Minecraft'te daha iyi arayüz seçenekleri eklemek mi istersiniz? Modlar bunların hepsini (ve çok daha fazlasını) mümkün kılar. Bazı konsol oyunlarında sınırlı bir kullanılabilirliğe sahip olsalar da gerçek yuvaları bilgisayardır.

Özel Oyunlar

Video oyunlarının çoğu birden fazla platform için çıksa da bazı oyunlar sadece konsollara veya PC’ye özel olarak çıkar. Dolayısıyla PlayStation 4’ten PC’ye geçmeniz, Sony’nin özel oyunlarını oynayamayacağınız anlamına gelir.

Ancak Xbox’tan PC’ye geçiyorsanız, böyle bir sorun yaşamazsınız. Xbox Play Anywhere sayesinde PC platformunda birçok Xbox One oyunu yer almaktadır. Tabii ki de bu her oyun için gerçerli değildir. Örneğin, 2014 yılında Xbox One üzerinden satışa sunulan Master Chief Collection, PC platformuna hala gelmedi.

PC platformunda yer alan League of Legends, Dota 2 ve World of Warcraft gibi pek çok oyun konsollarda bulunmuyor. Buna ek olarak, PC platformunda birbirinden güzel indie oyunlar da mevcut.

Nintendo burada dikkat edilmesi gereken en önemli noktadır. Çünkü Nintendo oyunları yalnızca şirketin kendi konsollarında oynanabiliyor. Mario ve Zelda'yı seviyorsanız, PC'nize ek olarak bir Switch veya 3DS satın almanız gerekir.

Akılda Tutulması Gereken Diğer Şeyler

Konsoldan PC'ye geçiş hakkında bilmeniz gereken birkaç şey daha var. Oyunların sabit diskte yer kapladığını untumayın; bu nedenle, 128 GB SSD’de sorun yaşayabilirsiniz. Arka planda çalışan programlar oyun performansını etkileyebilir.

Mümkünse, dizüstü yerine masaüstü bir sistem toplamanızı öneririz. Masaüstü bilgisayarlar, bileşenleri özelleştirmek ve yükseltmek için size çok daha fazla özgürlük sağlar ve genellikle paranızın karşılığından daha fazlasını alırsınız.

PC platformunda halihazırda aşina olduğunuz bir oyunu oynamayı deneyin. Zaten oyunun mekaniğini bildiğiniz için sadece yeni kontrolcüleri öğrenmeye odaklanabilirsiniz.

Son olarak, her ne kadar konsollarınızı temizlemek mümkün olsa da bir oyun bilgisayarı için fiziksel bakım daha kolaydır. Bu nedenle, sisteminizi düzenli olarak temizlemelisiniz. Böylece bilgisayarınız, oyun performansını düşürebilecek toz ve diğer kalıntılardan arınmış olur.

Konsoldan PC'ye Geçtiğinizde Sizi Nelerin Beklediğini Öğrendiniz

PC oyunlarında yeniyseniz, bu göz korkutucu bir deneyim olabilir ancak korkmamalısınız çünkü PC oyunlarını çok seveceksiniz. Hayalinizdeki teçhizatı kurduktan sonra inanılmaz bir oyun deneyiminin tadını çıkarırsınız.