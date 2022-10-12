Son Zamanların En Çok İndirilen Mobil Uygulamaları

Covid-19 salgınıyla birlikte tüm dünyada mobil uygulamaların kullanıcı sayısı arttı. En çok indirilen mobil uygulamaların en önemli özelliği insanın yaşamını kolaylaştırmasıdır. İnsanlar dışarıya çıkmadan bir tıkla istedikleri hizmeti ayaklarına kadar getirebilme imkanına sahip. Aynı zamanda bazı mobil uygulamalarla boş vakitlerini eğlenceli hale getirebilmeleri de oldukça kolay.

En Çok İndirilen Mobil Uygulamalar

CapCut

WeTransfer

Martı

Bundle

Disney+

Trendyol

E-Nabız

Canva

Cambly

Bring

1- CapCut

En çok indirilen uygulamalar 2022 listesi içinde ilk sırada CapCut isimli video editleme uygulamasına yer verebiliriz. Bu uygulama, içerisindeki özelliklerle birçok kullanıcının beğenisini kazandı. Uygulama; efekt ve yazı stilleri açısından çok zengindir. CapCut’un kullanıcıların dikkatini çeken diğer özellikleri;

Filtreler

Ses efektleri

Akıcı ağır çekim

Çıkartmalar

Metinler

Otomatik altyazı

Animasyonlar şeklinde sıralanabilir.

2- WeTransfer

Büyük boyuttaki dosyaların aktarımı özellikle iş dünyasında yaşanan zorlukların başında geliyor. Platformların çoğu belirli boyutlardaki dosyaların gönderilmesini sağlar. Yüksek boyutlu ve fazla sayıdaki dosyaların gönderimine platformlar izin vermez. WeTransfer uygulamasını kullanarak bir seferde 200 GB’a kadar dosya transferi yapılabiliyor.

WeTransfer WeTransfer uygulaması ile Android akıllı telefon ve tabletlerinizden dostlarınıza ücretsiz olarak fotoğraf ve videolarınızı gönderebilirsiniz.



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3- Martı

Ulaşımı kolaylaştıran önemli bir uygulamadır. Martı uygulaması, pandemi döneminde yükselişe geçerek ulaşıma yepyeni bir boyut kazandırmıştır. Trafik kurallarına uyarak sürülen Martı’lar en çevreci ulaşım araçlarıdır.

4- Bundle

Teknolojinin gelişmesi bilginin hızla yayılmasını sağlamıştır. Bundle uygulamasını telefonunuza indirerek, gündemdeki gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Birçok habere kolayca Bundle uygulaması üzerinden ulaşabilirsiniz.

5- Disney+

Disney Plus uygulaması, bünyesindeki içeriklerle birçok kişiye hitap ediyor. Disney+ kendine ait orijinal içerikler yanında;

Marvel

Pixar

Star Wars

National Geographic’a ait içerikleri de izleyici kitlesiyle buluşturuyor.

6- Trendyol

Alışveriş tutkunlarının en çok indirip kullandığı uygulamaların başında geliyor. Trendyol uygulaması üzerinden kullanıcılar birçok kategori altında ürünlerden satın alabilir. Uygulamayı telefona indirip dilediğiniz ürünleri seçip sipariş verebilirsiniz. Evden çıkmadan alışveriş yapma keyfini yaşayabilirsiniz.

7- E- Nabız

E-nabız, kişisel sağlık kayıt sistemi uygulamasıdır. İnsanlar, uygulamaya girerek sağlık bilgilerine kolayca ulaşabilirler.

8- Canva

Tasarım uygulamaları arasında son dönemlerde Canva çok popüler oldu. Fotoğraf düzenleme, afiş ve logo tasarlama gibi pek çok işlemin gerçekleştirilmesini sağlıyor. Canva uygulamasını telefon üzerinde de rahatlıkla kullanabilirsiniz.

9- Cambly

Günümüzde İngilizce bilmek, iş başta olmak üzere birçok alanda gereklilik haline geldi. Cambly uygulamasını kullanarak İngilizce'yi çok iyi konuşan kişilerle görüntülü konuşabilirsiniz. Cambly uygulamasıyla dil pratiği yapabilirsiniz.

10- Bring

Bring uygulamasıyla alışveriş listesi oluşturabilirsiniz. Uygulama akışında yer alan tariflerden faydalanarak yeni tarifleri deneme imkanı yaşayabilirsiniz.

En Popüler Mobil Uygulamalar

WhatsApp

Instagram

Spotify

Netflix

TikTok

1- WhatsApp

Anlık mesaj uygulaması WhatsApp üzerinden; görüntülü ve sesli arama yapabilirsiniz. Ayrıca video, fotoğraf, metin, dosyada gönderme olanağınız var.

2- Instagram

En çok indirilen mobil uygulamalardan biri de Instagram’dir. Kare görüntü, dikey görüntü ve story özellikleriyle dünyanın en popüler uygulamaları içerisinde yer alıyor. Fotoğraf ve video paylaşım sitesi olmasının yanında resim, müzik gibi alanlarda faaliyet gösterenlerinde kendini ifade edebildiği bir platform olmuştur.

3- Spotify

Eski zamanlarda kullanılan CD, kaset, MP3’ün yerini günümüzde Spotify aldı. Sanatçılar yeni albüm ve şarkılarını ilk Spotify’dan yayınlamaya başladılar.

4- Netflix

Netflix uygulamasını telefonunuza indirerek; yolda, okulda, piknikte kısacası her yerde dizi ve film izleyebilirsiniz. Birçok orijinal yapımı çevrimdışı olarak izleme şansına sahipsiniz.

5- TikTok

TikTok; kendine has akımlarla kısa sürede dünyanın en popüler uygulamaları arasında yer almaya başladı. Gençlerin daha çok kullandığı bu platform; geniş ses ve müzik dosyası arşiviyle milyonlarca kitleye ulaştı.

Sadece Android cihazınızı indirilebilecek uygulamaları incelemek için En Çok İndirilen Mobil Uygulamalar (Android) başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.