Eski Arabası Olanlar ÖTV'siz Otomobil Alabilecek! Hurda Teşviki Geliyor!
Meclis gündeminde hurda teşviki yasası var. Bu sayede eski araç sahipleri ÖTV ödemeden araç sahibi olabilecek. İşte konuyla ilgili detaylar...
ÖTV muafiyetli otomobil satın almak isteyen tüketiciler için hurda teşviki yasası gündemde. Yeni gelecek olan teşvik yasası ile birlikte tüketiciler ÖTV ödemeden araç sahibi olabilecek. Peki ÖTV zammı ardından gelen hurda teşviki yasası şu anda hangi aşamada? İşte konuyla ilgili detaylar...
Hurda Teşviki Yasası Mecliste! Kimler Yararlanabilecek?
Türkiye’de çevre dostu ulaşım çözümleri ve otomotiv sektöründe yerli üretimin teşviki için yeni bir kanun teklifi gündeme geldi. 20 yaş ve üzeri araç sahiplerinin yerli üretim sıfır araçları Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ödemeden alabilmesini öngören teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunuldu.
Hazırlanan teklifin temel amacı eski ve yüksek emisyonlu araçların trafikten çekilerek hem çevresel zararın azaltılması hem de yerli otomobil sektörüne ivme kazandırılması. Bu sayede çevreci araçların kullanımının artması ve vatandaşların yeni bir araca daha uygun maliyetle sahip olabilmesi hedefleniyor.
Teklifin içeriğine göre 20 yaş ve üzeri araç sahipleri mevcut araçlarını trafikten çekerlerse sıfır kilometre yerli üretim bir araç alırken ÖTV muafiyeti elde edebilecek. Bu sayede:
- Çevre kirliliğiyle mücadele desteklenecek
- Trafik güvenliği eski araçların çekilmesiyle artırılacak
- Yerli üretim araçlara olan talep artırılacak
- Geri dönüşüm sektörü canlanacak
- Döngüsel ekonomi modeli teşvik edilecek
Özellikle içten yanmalı motorlu ve yüksek emisyon değerlerine sahip araçların trafikten çekilmesiyle hava kalitesinin artırılması ve karbon ayak izinin azaltılması hedefleniyor. Aynı zamanda eski araçlardan elde edilen atıkların geri dönüşümle ekonomiye kazandırılması da teklifin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.
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Sunulan teklifin ilk aşamada TBMM komisyonlarında değerlendirilmesi bekleniyor. Kabul edilmesi durumunda uygulama kapsamı başvuru şartları ve geçerlilik süresi gibi detaylar yönetmelikle netleştirilecek. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...