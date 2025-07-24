ÖTV Düzenlemesi Ters Tepti: Bu Modellerin Fiyatları Düştü!

Gece açıklanan kararla birlikte yeni ÖTV düzenlemesi yürürlüğe girmiş oldu. Bununla birlikte elektrikli otomobil fiyatlarında dev bir zam yapılırken bazı içten yanmalı modellerde ise fiyat düşüşleri görüldü. Pek çok kişinin kafasını karıştıran bu yeni ÖTV düzenlemesinin detayları haberimizde...

ÖTV Düzenlemesiyle Araç Fiyatlarında Karmaşa: İndirim mi Geldi, Zam mı?

Türkiye’de uzun süredir beklenen ÖTV matrah düzenlemesi nihayet yürürlüğe girdi. Ancak düzenlemenin ardından ortaya çıkan fiyat tablosu kamuoyunda ciddi bir kafa karışıklığına neden oldu. Sosyal medyada birçok kişi aynı soruyu soruyor: "Vergi indirimi mi geldi, zam mı oldu?". Aslında her iki durum da aynı anda yaşanıyor.

Çünkü ÖTV düzenlemesi araç tipine, vergisiz fiyatına ve motor türüne göre farklı sonuçlar doğurdu. Bazı araçlarda vergi dilimi değişerek fiyat düşüşü sağladı bazı araçlarda ise doğrudan artışa neden oldu. Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci tarafından yapılan paylaşıma göreyse bazı otomobil modellerine indirim geldi.

Buna göre ÖTV düzenlemesi ile fiyatı düşmesi beklenen otomobil modelleri şöyle;

Düzenlemenin ardından dikkat çeken bir diğer başlık ise elektrikli araçlardaki fiyat artışları oldu. Bu araçlarda vergi indirimi beklenirken zam gelmesi birçok kullanıcıyı şaşırttı. Bunun temel sebebi ise şu: "Bazı elektrikli modeller, yeni düzenlemeyle %10’luk vergi diliminden çıkıp %40’lık dilime geçiş yaptı". Çünkü elektrikli otomobillerin fiyatları döviz kurundaki artış ve donanım seviyelerinin yükselmesiyle birlikte ciddi şekilde artmış durumda. Bu da bazı modellerin güncellenen matrah sınırlarını aşmasına ve daha yüksek ÖTV uygulanmasına neden oldu.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...