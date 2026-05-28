HyperOS 4 Güncellemesi İlk Bu Xiaomi Modellerine Gelecek!
Bu yılın sonlarına doğru kararlı sürümü çıkacak HyperOS 4.0 güncellemesini alacak ilk Xiaomi modelleri sızdırıldı. İşte güncellemeyi alacak ilk modeller!
⚡ Önemli Bilgiler
- Güvenilir kaynaklara göre Android 17 tabanlı HyperOS 4 güncellemesini alacak ilk Xiaomi modellerini paylaştı.
- Buna göre yeni sürümü alacak ilk modeller Xiaomi 17 serisi ve Redmi K90 serisi olacak.
- HyperOS 4 güncellemesinin kararlı sürümü bu yılın sonlarına doğru tanıtılacak Xiaomi 18 serisiyle birlikte çıkacak.
Xiaomi Android 17 tabanlı HyperOS 4 güncellemesi için geri sayıma geçti. Selefine göre kritik yeniliklerle gelmesi beklenen yeni sürümü alacak modeller de merak ediliyor. Güvenilir kaynaklar kısa bir süre önce HyperOS 4 güncellemesini alacak ilk Xiaomi modellerini sızdırdı. İşte merak edilen detaylar!
HyperOS 4 Güncellemesini Alacak İlk Xiaomi Modelleri
Güvenilir kaynaklara göre Android 17 tabanlı HyperOS 4 güncellemesini alacak ilk modeller amiral gemileri olacak. Bu kapsamda Xiaomi 17 serisi ve Redmi K90 serisinin güncellemeyi diğer modellere kıyasla daha önce deneyimleyeceği söyleniyor. Tabii bu durum diğer modellerin güncellemeyi almayacağı anlamına gelmiyor. Uyumlu tüm cihazlar er ya da geç yeni sürümü alacak.
İşte HyperOS 4 güncellemesini ilk alacak Xiaomi modelleri;
- Xiaomi 17
- Xiaomi 17 Pro
- Xiaomi 17 Pro Max
- Xiaomi 17 Ultra
- Xiaomi 17 Max
- Redmi K90
- Redmi K90 Pro Max
- Redmi K90 Pro Max Champion Edition
HyperOS 4.0 Güncellemesi Neler Sunacak?
HyperOS 4.0 güncellemesinin neler sunacağı şimdilik bilinmiyor. Fakat geçmişteki sızıntılar göz önüne alarak özellikle kullanıcı arayüzünde önemli değişikliklerin olacağını söyleyebiliriz. Şirketin bu kapsamda mevcut tasarım diline veda edip daha modern bir görünüme geçeceği iddia ediliyor. Bunlara ek olarak sürümde temel sistem uygulamalarının daha akıcı çalışması ve güvenli olması için RUST programlama diliyle yeniden yazıldığı söyleniyor. Hatta şirketin yamayla birlikte Galaxy S26 Ultra'daki hayalet ekran teknolojisine benzer bir özelliği kullanıma sunması da ihtimaller dahilinde.
HyperOS 4.0 Güncellemesi Ne Zaman Çıkacak?
Google'ın Android 17'nin kararlı sürümünü haziran ayında kullanıma sunması bekleniyor. Xiaomi ise bu yeni yapıyı temel alan HyperOS 4.0 arayüzünü çok yüksek ihtimalle temmuz veya ağustos ayında duyuracak. Yeni sürüm için ilk olarak kapalı beta testleri başlayacak ve ardından ise herkese açık beta aşamasına geçilecek. Kararlı sürüm ise bu yılın sonlarına doğru tanıtılacak Xiaomi 18 serisiyle birlikte çıkması söz konusu.
Editörün Yorumu
Xiaomi'nin yaklaşan HyperOS 4.0 güncellemesi beni heyecanlandırıyor diyebilirim. Özellikle kullanıcı arayüzünde ne gibi değişikliklerin yapılacağını merak ediyorum. Zira benim için görünüm çok önemli ve bu nedenle en çok bu alandaki değişiklikleri bekliyorum. Öte yandan Galaxy S26 Ultra'daki hayalet ekran teknolojisine benzer özelliğin de nasıl çalışacağını fazlasıyla merak ediyorum.