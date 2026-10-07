Xiaomi Duyurdu: HyperOS 4 Apple Ekosistemiyle Tam Uyumlu

Xiaomi, HyperOS 4 arayüzünün Apple ekosistemiyle tam uyumlu olduğunu duyurdu. Yeni sürümü kullanan Xiaomi telefonlar iPhone, iPad ve Mac ile fotoğraf, dosya ve bildirim paylaşabiliyor. Kurulum ekranına göre dosyalar Apple tarafında AirDrop üzerinden aktarılıyor. Xiaomi, AirDrop desteğini ilk olarak haziranda 17T Pro'ya getirmişti.

HyperOS 4 Apple Cihazlarıyla Neleri Paylaşabiliyor?

Xiaomi, açıklamayı HyperOS'un resmi Weibo hesabından yaptı. Şirkete göre telefon ile Apple cihazı birbirine yaklaştırıldığında fotoğraf, dosya, kişi ve tarayıcı bağlantısı paylaşılabiliyor. iPhone ve Xiaomi telefonun bulut albümleri de iki cihazdan görüntülenebiliyor.

Bildirimler iki cihaz arasında senkronize ediliyor ve mesajlar diğer cihaza geçmeden yanıtlanabiliyor. Xiaomi'nin masaüstü paylaşım özelliği de iPhone, iPad ve Mac'i destekliyor.

Xiaomi Telefonlar AirDrop ile Dosya Gönderebiliyor mu?

Xiaomi'nin resmi duyurusunda AirDrop adı geçmiyor; şirket özelliği yaklaştırarak paylaşım olarak tanıtıyor. Dosyaların hangi yolla gittiğini özelliğin kendi kurulum ekranı gösteriyor. Bir Weibo kullanıcısı, HyperOS 4 yüklü Xiaomi 18 Pro Max'teki "Apple cihazlarıyla aktarım" ekranının görüntülerini paylaştı.

IT Home'un aktardığı bu ekranda, dosya alacak Apple cihazında AirDrop ayarının Denetim Merkezi'nden "Herkes (10 dakika)" seçeneğine getirilmesi isteniyor. Bu ayar, paylaşımın Apple tarafında AirDrop üzerinden gerçekleştiğini gösteriyor. Android'de AirDrop uyumluluğu ilk olarak Kasım 2025'te Google'ın Pixel 10 serisine Quick Share ile gelmişti. Xiaomi bu desteği haziranda 17T Pro modeline getirmişti.

Mac ve iPad İçin Neler Gerekiyor?

IT Home'a göre Mac ve iPad'de özelliği kullanmak için App Store'dan Xiaomi'nin cihaz bağlantı uygulamasının yüklenmesi ve telefonla aynı Xiaomi hesabına giriş yapılması gerekiyor. Mac'te macOS 12 ya da üzeri, iPad'de ise iPadOS 14 ya da üzeri bir sürüm yüklü olmalı. Bağlantı kurulduktan sonra Xiaomi telefon Mac ya da iPad ekranından kullanılabiliyor, fotoğraf ve dosyalar sürükle-bırak yöntemiyle aktarılabiliyor.

HyperOS 4 Ne Zaman Dağıtılacak?

HyperOS 4, 23 Eylül'de Xiaomi 18 Pro serisiyle birlikte tanıtıldı. Kararlı sürüm Çin'de 15 Ekim'den itibaren kademeli olarak dağıtılacak. Xiaomi, Apple uyumluluk özelliklerinin küresel sürümde ne zaman ve hangi ülkelerde sunulacağını açıklamadı. HyperOS 4 güncellemesini alacak ilk Xiaomi modellerini daha önce paylaşmıştık.

Editörün Yorumu

Xiaomi'nin Apple ile yarışmak yerine onun ekosistemine köprü kurması doğru bir strateji. iPad ya da Mac kullanan biri için Android'e geçmenin önündeki engellerden biri, cihazlar arasında bu kolay bağlantının olmamasıydı. Özellik küresel sürüme gelirse Xiaomi, iPhone'dan ayrılmayı düşünenler için güçlü bir seçeneğe dönüşebilir. Ancak küresel sürüm için tarih verilmediğinden bu duyuru, Türkiye'deki kullanıcılar için şimdilik bir vaat.