Elektrikli Otomobillerin Sonu Geliyor mu? Hyundai Hidrojen Yakıtlı Yeni Nexo'yu Tanıttı!

Tam bitti derken Koreliler hayır oyun devam ediyor dedi. Hyundai, hidrojen sevdasından vazgeçmedi. Elektrikli otomobillerin gölgesinde biraz sessiz kalan hidrojen teknolojisi, Güney Koreli üreticinin yepyeni NEXO modeliyle yeniden sahneye çıktı. Kara sevda dedikleri bu teknoloji gerçekten elektrikli otomobillerin sonunu getirebilir mi? İşte konuyla ilgili detaylar...

Hyundai NEXO Teknik Özellikleri ve Fiyatı

Hyundai'nin INITIUM konseptinden ilham alınarak tasarlanan yeni NEXO, markanın “Art of Steel” adını verdiği yeni tasarım dilini taşıyor. Çeliğin sağlamlığını vurgulayan hatlar, aerodinamik detaylarla birleşince ortaya hem güçlü hem de modern bir görünüm çıkıyor. Burada birazcık Tesla Cybertruck esintileri yapılmış olabilir ancak tasasrımsal anlamda bir kopyalama durumu söz konusu değil.

Modelin dış kısmında yatay oluklar, sadeleştirilmiş yüzeyler ve özel jantlar yer alıyor. Aracın HTWO logosu şeklindeki ön-arka aydınlatmaları ise hidrojen teknolojisine gönderme yapıyor. Detaylara indiğimizdeyse, aracın şehir içi ve uzun yol kullanımlarına uygun olduğunu net şekilde gösteriyor. Bu önemli bir detay zira elektrikli otomobillerin en çok eleştrilen noktaları "uzun yol" kabiliyetleri oluyor.

İç mekânda ise yeni nesil her otomobilde olduğu gibi teknoloji ön planda. 12,3 inçlik kavisli ekran BMW e30 modeli ile kültleşmiş tasarıma benzer bir şekilde sürücü deneyimini artırırken, dijital yan aynalar ve gelişmiş gösterge panelleri sürüşü kolaylaştırıyor. Yeni NEXO’da hem konfor hem de kontrol bir arada sunuluyor. Henüz menzil ve performans gibi teknik veriler paylaşılmış değil. Ancak Hyundai, hidrojenli mobilite konusundaki kararlılığını bir kez daha göstererek, elektrikli araçlara güçlü bir alternatif yaratma amacında olduğunu net şekilde ortaya koydu.

Yeni NEXO’nun seri üretime geçiş tarihi henüz açıklanmasa da tasarımı ve altyapısıyla dikkatleri üzerine çektiği ortada. Model, hidrojen teknolojisini daha ulaşılabilir hâle getirmeyi hedefliyor. Ancak bu noktada elektrikli alt yapının yanında bir hidrojen alt yapısı kurulması gerektiğini hatırlatalım. Maliyet ve zaman olarak elektrikli otomobil alt yapısından daha ulaşılabilir bir konuma gelebilir ancak dünyanın tam olarak buna da hazır olmadığını belirtelim.