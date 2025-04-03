Manuel Sevenler Üzgün: Son Golf GTI Satıldı!

Volkswagen Golf GTI neredeyse tüm otomobil camiasının beğenisini toplamış bir spor otomobil. Özellikle de hothatch sınıfının en büyük temsilcilerinden olan model yıllar boyunca özel oldu ve özel kalmaya da devam ediyor. Ancak konuyla ilgili olarak üzücü bir gelişme yaşandı. Özellikle de bu tarz otomobillerin en çok manuel vitesli versiyonlarının sevildiğini düşündüğümüzde arabacı camia biraz üzülecek. Zira son manuel vitesli Golf GTI'da sahibine kavuştu. İşte konuyla ilgili detaylar...

Artık Manuel Vitesli Bir Golf GTI Satın Alamayacaksınız!

Volkswagen markasının belki de en kült otomobil modellerinden biri olan Golf için üzücü bir gelişme yaşandı. Modelin spor versiyonu olan GTI pek çok kişi tarafından manuel vites ile tercih ediliyordu. Zira GTI modelini satın alan kullanıcılar tüm gücün kendi kontrollerinde olmasını istiyordu ve bu noktada ilk tercihlerini manuel vitesten yana kullanıyordu. Otomobil sevenler arasında da en çok sevilen şanzıman türü de tartışmasız şekilde manuel şanzıman olarak gözüküyor.

Konuyla ilgili olarak son manuel vitesli Golf GTI geçtiğimiz günlerde satıldı. Bir içerik üreticisi tarafından satıl alınan otomobil pek çok araba sevenin yüreğine su serpecek birine yani Jamie Orr'un garajına gitti. Kendisi bir otomobil ve daha doğrusu Volkswagen aşığı olan Jamie, son manuel vitesli Golf GTI modelini satın alabilmek için günlerce iz sürdü ve en sonunda otomobili buldu.

Otomobilini satın aldıktan sonra teslim almak için tahminimize göre epey bir yol giden Jamie otomobili kendisinin modifiye ettiği ve geçmişte her parçasının farklı renkli olmasıyla popülerleşmiş Harley Queen Golf'ten esinlenerek yaptığı Volkswagen Atlas'ı ile garajına götürdü. Tüm bu anları kendi TikTok hesabından paylaşan Jamie otomobilin önemini ve neden bu kadar özel olduğunu satın almaya gittiği gün çektiği vlog videosunda anlattı.

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