İkinci El Araçta 6 Ay 6 Bin Kilometre Şartı Bir Kez Daha Uzatıldı

Sıfır kilometreye sahip araçların hızlıca ikinci el otomobil pazarına girmesini önlemeye yönelik uygulanan 6 bin kilometre ve 6 ay şartının süresi bir kez daha uzatıldı. Bu karar ile birlikte uygulama dördüncü kez uzatılmış oldu.

6 Ay 6 Bin Kilometre Sınırlamasında Yeniden Erteleme Kararı

6 ay ve 6 bin kilometre kısıtlaması 1 Temmuz 2023 tarihinde sona erecekti fakat 1 Ocak 2024, ardından 1 Temmuz 2024, daha sonra 1 Ocak 2025 tarihine kadar uzatılmıştı. Bugün ise yeniden uzatma kararı verildi.

Resmi Gazete üzerinden yayımlanan düzenlemeye göre söz konusu kısıtlama 1 Temmuz 2025 tarihine kadar devam edecek. Ticaret Bakanlığı, bu süreyi 6 aya kadar uzatma yetkisine sahip oldu.

Söz konusu düzenleme, araçların 6 ay ve 6 bin kilometre şartını karşılamadan ikinci el pazarında satışa sunulmasının önüne geçiyor. Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte şu maddelere yer verildi:

MADDE 1- 27/8/2024 tarihli ve 32645 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1/1/2025” ibaresi “1/7/2025” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

27/8/2024 tarihli ve 32645 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1/1/2025” ibaresi “1/7/2025” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir. “Bakanlık, bu tarihi altı aya kadar uzatmaya yetkilidir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “1/1/2025” ibaresi “1/7/2025” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “1/1/2025” ibaresi “1/7/2025” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir. “Bakanlık, bu tarihi altı aya kadar uzatmaya yetkilidir.”

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

İkinci el araç satışında uygulanan 6 ay ve 6 bin kilometre sınırlaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu uygulama kalıcı olmalı mı? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.