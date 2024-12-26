İkinci El Araçta 6 Ay 6 Bin Kilometre Şartı Bir Kez Daha Uzatıldı
İkinci el araçlar için uygulanan 6 bin kilometre ve 6 ay sınırlaması dördüncü kez uzatıldı. İşte uygulamanın sona ereceği yeni tarih!
Sıfır kilometreye sahip araçların hızlıca ikinci el otomobil pazarına girmesini önlemeye yönelik uygulanan 6 bin kilometre ve 6 ay şartının süresi bir kez daha uzatıldı. Bu karar ile birlikte uygulama dördüncü kez uzatılmış oldu.
6 Ay 6 Bin Kilometre Sınırlamasında Yeniden Erteleme Kararı
6 ay ve 6 bin kilometre kısıtlaması 1 Temmuz 2023 tarihinde sona erecekti fakat 1 Ocak 2024, ardından 1 Temmuz 2024, daha sonra 1 Ocak 2025 tarihine kadar uzatılmıştı. Bugün ise yeniden uzatma kararı verildi.
Resmi Gazete üzerinden yayımlanan düzenlemeye göre söz konusu kısıtlama 1 Temmuz 2025 tarihine kadar devam edecek. Ticaret Bakanlığı, bu süreyi 6 aya kadar uzatma yetkisine sahip oldu.
Söz konusu düzenleme, araçların 6 ay ve 6 bin kilometre şartını karşılamadan ikinci el pazarında satışa sunulmasının önüne geçiyor. Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte şu maddelere yer verildi:
- MADDE 1- 27/8/2024 tarihli ve 32645 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1/1/2025” ibaresi “1/7/2025” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.
- “Bakanlık, bu tarihi altı aya kadar uzatmaya yetkilidir.”
- MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “1/1/2025” ibaresi “1/7/2025” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.
- “Bakanlık, bu tarihi altı aya kadar uzatmaya yetkilidir.”
- MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
- MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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İkinci el araç satışında uygulanan 6 ay ve 6 bin kilometre sınırlaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu uygulama kalıcı olmalı mı? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.