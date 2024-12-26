ÖTV'siz Araç Satışında İki Kritik Değişiklik! Meclisten Geçti

Engelli vatandaşların yararlanabildiği ÖTV'siz araç satışı ile ilgili oldukça önemli değişiklikler yapıldı. Bu değişiklikler ile birlikte hem satış süresi uzatıldı hem de yerlilik şartı getirildi.

ÖTV'siz Araç Alımında Yeni Dönem Başlıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi. Kanun teklifi, engellilerin araç alımına dair önemli değişiklikler içeriyor.

Yapılan yeni düzenlemeye göre engelli vatandaşlar araçlarını on yılda bir değiştirebilecek. Önceden beş yılda bir değiştirilebilmesine imkân tanınıyordu. ÖTV muafiyetli araç satın almada yerli üretim oranı da büyük öneme sahip olacak. Artık bu araçların %20 oranında yerli olması gerekecek.

Geçtiğimiz günlerde 2025 yılı yeniden değerleme oranı belli olmuştu. Bununla beraber engelli vatandaşlar için engelli araç alım limiti de netleşmişti. 2024 yılında 1 milyon 561 bin 255 TL olan engelli araç alım limiti 2025 itibarıyla 2 milyon 247 bin 114 TL'ye yükselecek. Böylece %43,93 oranında bir artış yaşanacak.

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