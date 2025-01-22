Instagram'da Bazı Hashtagler Yasaklandı! Peki Ama Neden?

Instagram, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasından kısa bir süre sonra sosyal medya platformundaki bazı hashtagleri engelledi. Bu engellenen hashtagler arasında #democrat, #democrats, #republicans ve #jan6th gibi birçok etiket yer aldı.

Yasaklanan hashtagleri aratan kullanıcılar, arama sonuçları yerine hassas içerik içerebileceği nedeniyle sonuçların gizlendiği bildirimi ile karşılaşıyor. Tam olarak kaç tane hashtagin yasaklandığı bilinmiyor ama sosyal medya kullanıcıları çok sayıda hashtagin yasaklandığını belirtiyor.

Instagram, Hashtagleri Bilerek mi Yasakladı?

Meta Sözcüsü Andy Stone, Threads üzerinden paylaştığı bir gönderide bunun Instagram tarafından kasıtlı olarak yapılan bir yasaklama işlemi olmadığını ifade etti. Stone'a göre bu bir sorundan kaynaklanıyor ve şirket düzeltilmesi için üzerinde çalışıyor.

Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg, Başkan Donald Trump'ın yemin töreninde en ön sıradaydı. Törenden kısa bir süre sonra gerçekleşen bu olay çeşitli söylentilere yol açtı. Bazı kişiler, Instagram'ın #democrat gibi etiketleri bilerek yasakladığını öne sürdü.

Stone, söylentilere yanıt olarak bunun bir sorundan kaynaklandığını vurguladı ve sorunun birçok farklı etiketi de etiketlediğini söyledi. Gerçekten de yasaklanan etiketlerde bir tutarsızlık söz konusuydu. #democrat, #democrats ve #republicans etiketleri görüntülenemezken #republican etiketi arama sonuçları getiriyordu.

Ayrıca Stone'un belirttiği üzere konu dışı birçok etiket de görüntülenemiyordu. Meta sorunlu hashtagleri düzeltmeye başladı fakat sorunun arkasındaki sebebi hâlâ tam olarak açıklığa kavuşturmadı.