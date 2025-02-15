Instagram Yıllardır Beklenen Özelliği Nihayet Duyurdu

Instagram başkanı Adam Mosseri, Threads üzerinden yaptığı açıklamada uygulamaya yeni bir özelliğin entegre edileceğini duyurdu. Söylediğine göre bundan böyle Instagram'da "dislike" butonu da yer alacak. Beğenmediğiniz içeriklere dislike atabileceksiniz.

Yeni özellik, hem Akış (Feed) gönderilerinde hem de Reels videolarında kullanılabilecek ama beğenmeme sayısı herkese açık olmayacak. Yani kim, kimin yorumunu beğenmemiş görmeniz mümkün değil.

Tabii dislike sayısının, yorum sıralamasına etki etme durumu var. Eğer bir yorum en alt sıralardaysa, o yorumun fazla dislike sayısı olduğunu anlayabilirsiniz.

Dislike Butonu Şu An Test Aşamasında

Mosseri'nin konuyla ilgili yaptığı açıklamada bu özelliğin test aşamasında olduğu belirtildi:

Bazılarınız Instagram'daki yorumların yanında yeni bir buton olduğunu fark etmiş olabilir. Bu, insanların belirli bir yorumu sevmediklerini veya kendilerini iyi hissettirmediğini özel olarak belirtmelerini sağlıyor. Açık olmak istiyorum: Bu sadece bir test. Beğenmeme sayıları herkese görünmeyecek ve kimse kimin bu butona bastığını bilemeyecek. Gelecekte, beğenilmeyen yorumları aşağı sıralamak için bu sinyali entegre etmeyi düşünebiliriz. Amacımız, Instagram’daki yorumları daha dostane bir hale getirmek.

Meta sözcüsü ise insanların Instagram deneyimlerini daha iyi kontrol etmelerine yardımcı olmanın yollarını araştırdıklarını ve belirli bir yorumun onları rahatsız ettiğini veya alakasız olduğunu özel olarak bildirmesine olanak tanıyacak yeni bir butonu test ettiklerini duyurdu.

Toksik Yorumların Önüne Geçilecek

Instagram, beğenmeme özelliğini şimdilik küçük bir test grubuyla sınayacak. Ancak eğer başarılı olursa daha geniş bir kullanıcı kitlesine sunulması muhtemel.

Tüm bu güncellemelerin biraz Reddit platformundan arak olduğunu söylesek yanlış olmaz. Oradaki upvote/downvote özelliği en basit tabirle Instagram'a dislike butonu olarak geldi. Reddit bu sistemi yıllardır kullanıyor ve yorumların sıralaması doğrudan bu oylara göre belirleniyor.

Sizce Instagram'daki yorumlara beğenmeme butonu eklenmesi olumlu bir adım mı? Yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz.