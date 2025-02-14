Meta, AI Sistemleri Aracılığıyla Özel Mesajlarınıza Bakacak...

Son birkaç gün içinde Meta kullanıcıları için enterasan bir uyarı yapıldı. Söylenene göre Meta, yapay zeka (AI) sistemlerini kullanarak özel mesajlarınızı görebilecek.

Bildiğiniz üzere artık Facebook, Instagram, Messenger ve WhatsApp üzerinden sohbet ederken, @MetaAI'ı kullanarak sorular sorabiliyorsunuz. Meta, paylaşılan mesajların ve fotoğrafların AI tarafından işlenebileceğini belirtiyor ve bu verilerin AI eğitiminde kullanılabileceğini söylüyor.

Sadece Rıza Gösterenlerin DM'leri Okunacak

Hemen endişelenmeye mahal yok, tabii şimdilik. Zira Meta, kullanıcılara açık açık söylemiş: Bu işlem yalnızca kullanıcılar Meta AI'yi kendi sohbetlerinde kullanmaya karar verdiklerinde geçerli olacak.

Meta kullanıcıları bu konuda uyarırken, bazı parolalar, finansal veriler gibi kişisel bilgilerin AI sistemine dahil edilmemesi için önlemler almaya çalıştığını da belirtti.

Yine de özellik aktif olduğunda paylaşılan her bilginin Meta'nın AI sistemine dahil olma riski var. Yani şu sıralar kullanılması pek de güvenli değil gibi.

İsteyenler Özelliği Kapatabilecek

Bu özellikten rahatsız olacak kullanıcıların Meta AI'ı kullanmaması en basit çözüm olacak. Ayrıca ekstra önlem almak isterseniz sohbetlerinizi silebilir veya mesajlarınızı düzenleyebilirsiniz.

Sonuçta Meta kullanıcılarının verilerini bu şekilde işleyebilme hakkına sahip ve Meta AI'a izin verdiğiniz sürece her türlü erişime hakkı olacak.

Sizce böyle bir özellik kişisel verilere direkt olarak aykırı mı? Siz buna rıza gösterir misiniz? Yorumlarda buluşalım.