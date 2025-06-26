Yıllardır Beklenen Repost Özelliği Nihayet Instagram'a Eklendi

Meta, sosyal medya platformu Instagram'a yıllardır beklenen repost özelliğini ekledi. Yeniden paylaşım olarak çevirilen özellik, yıllardır bekleniyordu. Meta, bu isteğe nihayet kulak verdi ve kullanıcıların halka açık paylaşımları kendi profillerine eklemesini kolaylaştırdı. Artık üçüncü parti uygulamalarını kullanmadan, direkt Instagam üzerinden repost işlemi gerçekleştirebileceksiniz.

Gizli Profiller veya Engellenmiş İçerikler Repost Edilemeyecek

Bir içeriği yeniden paylaşabilmeniz için paylaşan kişinin profili açık olmalı. Gizli profillerden repost işlemi yapamıyorsunuz. Paylaşımlara Reels videoları da dahil. Bir gönderi veya Reels videosunu yeniden paylaşmak için, gönderilerin altında yer alan repost butonuna tıklamanız yeterli. Tıkladıktan sonra isteğe bağlı olarak kendinize ait bir yorum veya emoji de ekleyebilirsiniz.

İçeriği repost ettiğiniz zaman kendi profilinizde yeni bir gönderi haline getirmiş oluyorsunuz. Takipçileriniz, bu yeniden paylaşılmış gönderiyi beğenip yorum yapabiliyor, ancak yorumlar sadece size görünüyor.

Tabii bu her içeriği repost edebileceğiniz anlamına gelmiyor. Instagram politikalarına göer sadece orijinal içerikler ve repost izni verilmiş paylaşımları profilinize ekleyebiliyorsunuz. Eğer profil sahipleri içeriğin yeniden paylaşılmasını engellediyse, o içeriği repost edemezsiniz.

Instagram Repost Özelliği Nasıl Aktifleştirilir?

Instagram repost özelliğini aktif etmek için ek olarak bir işlem yapmanıza gerek yok. Uygulamayı güncellemeniz yeterli. Şu ana kadar yeniden paylaştığınız içerikleri görmek için şu adımları takip edebilirsiniz:

Ayarlar menüsüne gidin

"Hareketlerin" sekmesine girin

"Repostlar" kısmında paylaşımlarınızı göreceksiniz

Bu kısımdan daha önceki paylaşımlarınızı toplu şekilde yönetebilir ya da silebilirsiniz.

Paylaşımlarımın Repost Edilmesini Nasıl Engellerim?

Eğer içeriklerinizin başka kullanıcılar tarafından paylaşılmasını istemiyorsanız şu adımları izleyin: