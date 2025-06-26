WhatsApp Özel Mesajlarınızı Sizin Yerinize Okuyacak

Meta, son blog yazısında WhatsApp için yapay zekâ destekli mesaj özetleri özelliğini getirdiğini duyurdu. İsteğe bağlı olarak kullanabileceğiniz bu özellik sayesinde; birikmiş mesajlarınızın bir özetine ulaşabiliyorsunuz. Telefonunuza bakmadığınız süre zarfında 30 mesaj aldınız diyelim. AI özetleri aktifleştirilmişse, yapay zekâ sizin için bu 30 mesajı özetleyecek. Böylece bütün mesajları tek tek okumanıza gerek kalmayacak.

Bu özellik şu an sadece ABD'de aktif ve İngilizce dilini destekliyor. Özellik, ilerleyen zamanlarda daha fazla ülkeye yayılacak ve daha çok dili destekleyecek.

WhatsApp Mesaj Özetleri Nasıl Aktifleştirilir?

WhatsApp, kullanıcıların özelliğin aktif olduğunu anlaması için arayüzde küçük bir simge gösteriyor. Özellik varsayılan olarak kapalı geliyor. Aktifleştirmek için şu adımları izlemeniz gerekiyor:

Ayarlar'a gidin

Sohbetler sekmesine tıklayın

"Private Processing" sekmesinden özelliği aktifleştirin

Meta AI WhatsApp Mesajlarına Erişebilir Mi?

Meta AI geçmişte genel sorulara yanıt veren ufak kapsamlı bir bottu. Ancak şimdi yapay zekâ altyapısı sayesinde, kullanıcının izniyle sohbet geçmişinden bağlam alabiliyor. Meta, blog yazısında her ne kadar mesajlarınıza erişilmediğini söylese de, özet çıkarmak için mesajların görünmesi gerekiyor:

Message Summaries, mesajlarınıza erişmeden Meta AI’nin yanıt üretmesini sağlar. Ne mesajlar ne de özetler Meta veya WhatsApp tarafından görüntülenemez.

Kullanıcı, özelliği aktifleştirdiği zaman mesajlarını paylaşmaya rıza göstermiş oluyor.