Bu Telefonu Kolayca Parçalayıp Geri Toplayabiliyorsunuz

Hollanda merkezli Fairphone, sürdürülebilir telefon yelpazesine yeni bir katman ekledi. Selefine kıyasla performans açısında ciddi bir sıçrama yaşayan Fairphone 6, Avrupa Birliği'nin yeni enerji etiketi sisteminden yüksek tamir edilebilirlik puanı almayı başardı. Üstelik bu telefon, sürdürülebilirlik ilkesine sadık kaldığı için kolayca parçalarına ayrılabiliyor. Ayırdığınız parçaları değiştirebilir, cihazın ömrünü artırabilirsiniz. Böylece hem doğayı, hem de cüzdanınızı korumuş oluyorsunuz.

Cihaz ayrıca mental sağlığınızı da düşünerek ilginç bir tasarıma imza atıyor. Kasanın yan kısmında sarı bir tuş bulunuyor. Tuşa bastığınızda "Moments Modu"nu aktifleştiriyorsunuz. "Anı Yaşamak" şeklinde çevirebileceğimiz bu özel yazılım aktifken arayüz siyah-beyaz oluyor ve sadece 5 temel uygulamaya giriş yapmanızı sağlıyor. Ultra enerji tasarrufu modunu açıyor gibi düşünebilirsiniz.

Dijital dünyadan kopmak için kullanabileceğiniz bu yazılımın yanı sıra pek çok ilginç özellik de Fairphone 6'nın gücünü pekiştiriyor. İşte Fairphone 6 teknik özellikleri...

Fairphone 6 Teknik Özellikleri

Fairphone 6, uzun yıllar kullanabileceğiniz ve kendi çabanızla yükseltebileceğiniz bir cihaz. Telefonun tüm temel parçalarını kendiniz değiştirebiliyorsunuz. Fairphone markası, bunun için yedek parça tedariki yapıyor ve rehberler aracılığıyla telefonunuzu nasıl modifiye edeceğinizi anlatıyor. Bu da kolay parçalanabilir yapıyı beraberinde getiriyor.

Telefonun diğer öne çıkan özelliği de sadece yükseltme değil, aksesuar montajı için de telefonu parçalayabiliyorsunuz. Arkada yer alan iki vidayı sökmeniz yeterli. Ardından halka, stand ve boyun ipi gibi aksesuarları takabiliyorsunuz.

Fairphone 6 Dayanıklı Gövde ve Güçlü Kamera

Kutusundan Android 15, 8 yıllık yazılım desteği ve 5 yıl garantiyle ile çıkan Fairphone 6, selefine göre 19 gram kadar daha hafif. 6.31 inçlik LTPO OLED ekran, FHD+ çözünürlük ve 10-120Hz arasında değişen yenileme hızıyla geliyor. IP55 su/sıçrama koruması sunarken, 1.5 metreye kadar düşmeye dayanıklı olmasıyla da telefonun sağlam korumaya sahip olduğunu görüyoruz. Camı ise Gorilla Glass 7i ile korunuyor.

Mat kompozit gövdeye sahip Fairphone, 1.400 nit ekran parlaklığına sahip Fairphone'un 50 MP'lik Lytia 700C sensörlü ana kamera ve 13 MP ultra geniş açılı ikinci kamerası bulunuyor. Ön kamera ise 32 MP çözünürlüğünde. Video kısmında 4K çözünürlükte görüntüler çekmenizi sağlıyor.

Fairphone 6 İşlemcisi ve RAM Miktarı

Yeni modelde yalnızca 8 GB LPDDR5X RAM ve 256 GB UFS 3.1 depolama konfigürasyonu bulunuyor. Cihazın kalbinde Qualcomm'un Snapdragon 7s Gen 3 yonga seti bulunuyor. Her ne kadar kutudan Android 15 ile çıksa da, gizlilik konusunda endişeleri olanlar için Google servislerinin olmadığı bir versiyon da ayrı olarak satılıyor. Tabii bu /e/OS'li gizlilik odaklı alternatif sürüm, Android 15'li sürümden daha pahalı.

Fairphone 6, kendi içinde yapay zekâ özellikleriyle de destekleniyor.

Fairphone 6 Renk Seçenekleri ve Fiyatı

Horizon Black (Siyah), Cloud White (Beyaz) ve Forest Green (Yeşil) olacak şekilde üç farklı renk seçeneğine sahip Fairphone 6 modelinin yazılımına göre fiyatı şöyle: