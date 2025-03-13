Intel'in Kurtarıcısı Olabilir Mi? Yeni CEO Lip-Bu Tan ile Devir Değişiyor

Son yıllarda Intel'in zor günler geçirdiğini söylemek yalan olmaz. Bir zamanlar çip pazarının tartışmasız lideriyken, son dönemde hem AMD hem de NVIDIA karşısında geriye düştü. Apple'ın kendi çiplerini üretmeye başlaması da Intel'in kan kaybetmesine neden oldu. Ancak buradaki asıl sorun, Intel'in üretim kapasitesindeki sıkıntılar ve inovasyon hızının rakiplerine kıyasla yavaş kalmasıydı. İşte tam da bu noktada yeni CEO'nun gelişiyle durumların değişmesi bekleniyor: Lip-Bu Tan.

Yeni CEO'nun ilk mesajı da oldukça netti: "Intel, mühendislik odaklı bir şirket olacak." Peki bu ne demek? Lip-Bu Tan kimdir? Intel'i nasıl bir yola sokacak?

Yeni Intel CEO'su Lip-Bu Tan Kimdir?

Teknoloji dünyasında ne kadar başarılı olurlarsa olsunlar her isim kuvvetli bir şekilde öne çıkmıyor. Lip-Bu Tan da o isimlerden biri. Tüm ekosistemi etkiliyor olmasına rağmen geride kalmış. Eski bir nükleer mühendis olmasının yanı sıra, Cadence Design Systems'in CEO'su olarak çip tasarımında öncü bir rol oynadı. Ayrıca 1987 yılında kurduğu Walden International adlı yatırım firmasıyla, teknolojiye milyarlarca dolarlık yatırımlar yaptı.

Tan'ın en kritik noktası da neredeyse sektördeki herkes kuvvetli bağları olması. Hewlett Packard Enterprise, SoftBank, Schneider Electric gibi dev şirketlerin yönetim kurullarında boy gösteriyor.

Göreve Geldiğinde Ne Yapacak?

Son dönemde TSMC ve Samsung'un çip sektöründe lider haline gelmeleri, Intel'in bu kulvarda geriye düşmesine sebep oldu. Yeni CEO'nun, söz konusu açığı kapatmak üzere yeni üretim tesisleri kurulmasına ve mevcut üretim süreçlerinin hızlanmasına olanak sağlaması bekleniyor.

Tan; Intel'in uzun yıllardır ihmal ettiği yenilikçilik ve müşteri odaklılığına dönüş yapacağı ihtimaline göz kırptı. Yani daha güçlü çipler, daha hızlı üretim süreçleri ve daha fazla Ar-Ge yatırımı gibi yenilikler masada.

Sizce yeni CEO Intel'in şanlı günlerine dönmesini sağlayabilir mi? Yorumlarda tartışalım.