Invincible Yeni Bölüm Ne Zaman?
Invincible yeni bölüm ne zaman yayımlanacak? Popüler animasyon dizisinin seslendirme kadrosunda hangi isimler bulunuyor? İşte merak edilen soruların cevabı!
Invincible yeni bölüm ne zaman çıkacak sorusunun yanıtı, Amazon Prime Video'nun popüler animasyon dizisini beğenen çok sayıda kişi tarafından merak ediliyor. Bu rehberde yeni sezon bölümlerinin ne zaman yayımlanacağını açıkladık.
Robert Kirkman, Ryan Ottley ve Cory Walker tarafından yaratılan animasyon dizisinin ilk sezonu 2021 yılında yayımlandı. İlk sezonu izleyen kişiler, yeni bölümleri merak içerisinde bekleniyor. Peki, Invincible 2. sezon bölümleri ne zaman çıkacak?
Invincible Yeni Bölüm Tarihleri
Invincible 2. sezonu 3 Kasım 2023 tarihinde yayımlanmaya başlayacak. IMDb puanı yüksek animasyon dizileri arasında yer alan yapımın ikinci bölümü 10 Kasım, üçüncü bölümü ise 17 Kasım tarihinde izleyiciler ile buluşacak.
İkinci sezonu 8 bölümden oluşacak animasyon dizisinin yayın tarihleri şu şekilde:
- Invincible 2. sezon 1. bölüm tarihi: 3 Kasım 2023
- Invincible 2. sezon 2. bölüm tarihi: 10 Kasım 2023
- Invincible 2. sezon 3. bölüm tarihi: 17 Kasım 2023
- Invincible 2. sezon 4. bölüm tarihi: 24 Kasım 2023
- Invincible 2. sezon 5. bölüm tarihi: 1 Aralık 2023
- Invincible 2. sezon 6. bölüm tarihi: 8 Aralık 2023
- Invincible 2. sezon 7. bölüm tarihi: 15 Aralık 2023
- Invincible 2. sezon 8. bölüm tarihi: 22 Aralık 2023
Invincible 2. Sezon Fragmanı
Invincible Seslendirme Kadrosu
- Steven Yeun
- J.K. Simmons
- Sandra Oh
- Zazie Beetz
- Grey Griffin
- Walton Goggins
- Gillian Jacobs
- Zachary Quinto
- Kevin Michael Richardson
- Jason Mantzoukas
- Khary Payton
Invincible seslendirme kadrosunda Steven Yeun, J.K. Simmons, Sandra Oh, Zazie Beetz, Grey Griffin ve daha pek çok isim bulunuyor. The Walking Dead oyuncuları arasında da yer alan Yeun, Mark Grayson karakterini seslendiriyor.
En İyi Amazon Prime Dizileri ve Filmleri - 2023
En iyi Amazon Prime dizileri ve filmleri neler? Bu yazıda 2023 yılında popüler dijital yayın platformu üzerinden izleyebileceğiniz en başarılı yapımları bir arada topladık.
Invincible Karakterleri
- Mark Grayson
- Nolan Grayson
- Debbie Grayson
- Amber Bennett
- Monster Girl
- Cecil Stedman
- Atom Eve
- Robot
- Mauler Twins
- Rex Splode
- Black Samson
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Invincible Konusu
Dünyadaki en güçlü süper kahraman Nolan Grayson'ın oğlu Mark Grayson'ın hikayesini anlatıyor. İlk sezonu sekiz bölümden oluşan animasyon dizisini Amazon Prime Video üzerinden izleyebilirsiniz.
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