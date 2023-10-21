Invincible yeni bölüm ne zaman çıkacak sorusunun yanıtı, Amazon Prime Video'nun popüler animasyon dizisini beğenen çok sayıda kişi tarafından merak ediliyor. Bu rehberde yeni sezon bölümlerinin ne zaman yayımlanacağını açıkladık.

Robert Kirkman, Ryan Ottley ve Cory Walker tarafından yaratılan animasyon dizisinin ilk sezonu 2021 yılında yayımlandı. İlk sezonu izleyen kişiler, yeni bölümleri merak içerisinde bekleniyor. Peki, Invincible 2. sezon bölümleri ne zaman çıkacak?

Invincible Yeni Bölüm Tarihleri

Invincible 2. sezonu 3 Kasım 2023 tarihinde yayımlanmaya başlayacak. IMDb puanı yüksek animasyon dizileri arasında yer alan yapımın ikinci bölümü 10 Kasım, üçüncü bölümü ise 17 Kasım tarihinde izleyiciler ile buluşacak.

İkinci sezonu 8 bölümden oluşacak animasyon dizisinin yayın tarihleri şu şekilde:

Invincible 2. sezon 1. bölüm tarihi : 3 Kasım 2023

: 3 Kasım 2023 Invincible 2. sezon 2. bölüm tarihi : 10 Kasım 2023

: 10 Kasım 2023 Invincible 2. sezon 3. bölüm tarihi : 17 Kasım 2023

: 17 Kasım 2023 Invincible 2. sezon 4. bölüm tarihi : 24 Kasım 2023

: 24 Kasım 2023 Invincible 2. sezon 5. bölüm tarihi : 1 Aralık 2023

: 1 Aralık 2023 Invincible 2. sezon 6. bölüm tarihi : 8 Aralık 2023

: 8 Aralık 2023 Invincible 2. sezon 7. bölüm tarihi : 15 Aralık 2023

: 15 Aralık 2023 Invincible 2. sezon 8. bölüm tarihi: 22 Aralık 2023

Invincible 2. Sezon Fragmanı

Invincible Seslendirme Kadrosu

Steven Yeun

J.K. Simmons

Sandra Oh

Zazie Beetz

Grey Griffin

Walton Goggins

Gillian Jacobs

Zachary Quinto

Kevin Michael Richardson

Jason Mantzoukas

Khary Payton

Invincible seslendirme kadrosunda Steven Yeun, J.K. Simmons, Sandra Oh, Zazie Beetz, Grey Griffin ve daha pek çok isim bulunuyor. The Walking Dead oyuncuları arasında da yer alan Yeun, Mark Grayson karakterini seslendiriyor.

Invincible Karakterleri

Mark Grayson

Nolan Grayson

Debbie Grayson

Amber Bennett

Monster Girl

Cecil Stedman

Atom Eve

Robot

Mauler Twins

Rex Splode

Black Samson

Invincible Konusu

Dünyadaki en güçlü süper kahraman Nolan Grayson'ın oğlu Mark Grayson'ın hikayesini anlatıyor. İlk sezonu sekiz bölümden oluşan animasyon dizisini Amazon Prime Video üzerinden izleyebilirsiniz.

Tüm dünyada büyük bir hayran kitlesine sahip olan animasyon dizisi Invincible hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.