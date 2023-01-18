IMDb Puanı En Yüksek Animasyon Dizileri
IMDb puanı yüksek animasyon dizileri izlemek isteyen kişiler için birbirinden başarılı yapımların yer aldığı bir liste hazırladık. İşte listedeki diziler!
IMDb puanı yüksek animasyon dizileri, çok fazla sayıda kişi tarafından oldukça beğenilerek büyük bir başarının altına imza atan yapımlardır. Hazırladığımız yazıda sahip olduğu yüksek puanla dikkat çeken animasyonları bir arada topladık. Listeye göz atabilir ve yeni bir yapım keşfedebilirsiniz.
Günümüzde animasyon türünde çok sayıda yapım bulunuyor. Bunların bir kısmı beklentilerin altında kalırken bir kısmı ise tüm dünyada büyük beğeni topluyor. Peki, en iyi animasyon dizisi hangisi? Bu yazıda merak edilen soruyu yanıtlayacağız.
IMDb Puanı Yüksek Animasyon Dizileri Listesi
- Rick ve Morty
- The Simpsons
- South Park
- Arcane
- Archer
- Family Guy
- Invincible
- Final Space
- Undone
- Disenchantment
- BoJack Horseman
- Love, Death & Robots
- Star Wars: The Clone Wars
- F is for Family
- Dota: Dragon's Blood
- Trailer Park Boys: The Animated Series
Yukarıda 15 adet en iyi animasyon dizisi bulunuyor. Listede yer alan yapımların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz. Ayrıca animasyon filmi izlemek isterseniz IMDb puanı en yüksek animasyon filmleri listesini de inceleyebilirsiniz.
Rick ve Morty
- IMDb Puanı: 9,1
- Yaş Sınırı: 18+
- Seslendirme: Justin Roiland, Chris Parnell, Spencer Grammer ve dahası
İlk olarak 2013 yılında yayımlanmaya başlayan ve tüm dünyada oldukça büyük bir popülerliğe ulaşan Rick and Morty, alkolik bilim insanı Rick ve torunu Morty'nin maceralarını konu alıyor. Dan Harmon ve Justin Roiland tarafından yaratılan diziyi Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.
The Simpsons
- IMDb Puanı: 8,7
- Yaş Sınırı: TV-14
- Seslendirme: Dan Castellaneta, Nancy Cartwright, Harry Shearer ve dahası
The Simpsons, Springfield şehrinde yaşamını sürdüren Simpson ailesinin hikâyesini konu alıyor. İlk olarak 1989 yılında yayımlanmaya başlayan dizinin şu anda 33 sezonu bulunuyor. Dünya çapında çok popüler olan diziyi Disney Plus üzerinden izleyebilirsiniz.
South Park
- IMDb Puanı: 8,7
- Yaş Sınırı: 18+
- Seslendirme: Trey Parker, Matt Stone, Isaac Hayes ve dahası
1997 yılında yayımlanmaya başlayan South Park, bir grup arkadaşın komedi dolu maceralarını konu alıyor. Trey Parker, Matt Stone ve Brian Graden tarafından yaratılan dizinin şu anda 25 sezonu mevcut.
Arcane
- IMDb Puanı: 9,0
- Yaş Sınırı: 16+
- Seslendirme: Hailee Steinfeld, Katie Leung, Kevin Alejandro ve dahası
MOBA türündeki League of Legends isimli video oyununu oynayan oyuncular içini harika bir animasyon dizisi olan Arcane, Vi ile Jinx'in hikayesini konu alıyor. Netflix üzerinden izleyebileceğiniz dizide Caitlyn, Jayce gibi karakterler de mevcut.
Archer
- IMDb Puanı: 8,6
- Yaş Sınırı: 18+
- Oyuncular: H. Jon Benjamin, Judy Greer, Amber Nash ve dahası
IMDb puanı yüksek animasyon dizileri arasında yer alan Archer, Adam Reed tarafından yaratıldı. Archer isimli ajanın maceralarına tanık olduğumuz dizi, ilk olarak 2009 yılında yayımlanmaya başladı. Şu anda 11 sezonu bulunan yapımı Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.
Family Guy
- IMDb Puanı: 8,2
- Yaş Sınırı: 15+
- Seslendirme: Seth MacFarlane, Alex Borstein, Seth Green ve dahası
Seth MacFarlaneve David Zuckerman tarafından yaratılan Family Guy, New England'da yaşayan Griffin ailesinin maceralarını konu alıyor. 1999 yılında yayımlanmaya başlayan dizinin şu anda 21 sezonu bulunuyor. Başarılı animasyonu Disney Plus üzerinden izleyebilirsiniz.
Invincible
- IMDb Puanı: 8,7
- Yaş Sınırı: 18+
- Seslendirme: Steven Yeun, J.K. Simmons, Sandra Oh ve dahası
En iyi süper kahraman dizileri arasında yer alan Invincible, dünyadaki en güçlü süper kahraman Nolan Grayson'ın oğlu Mark Grayson'ın hikayesini konu alıyor. 2021 yılında yayımlanmaya başlayan dizinin ilk sezonunda 8 adet bölüm yer alıyor. Diziyi Amazon Prime Video üzerinden izleyebilirsiniz.
Final Space
- IMDb Puanı: 8,2
- Yaş Sınırı: 13+
- Seslendirme: Olan Rogers, Tom Kenny, Steven Yeun ve dahası
2018 yılında Netflix üzerinden yayımlanmaya başlayan Final Space'te uzayda hapse mahkûm edilen bir insan, gezegeni imha etme kabiliyetine sahip olan uzaylı ile tanışır ve evreni kurtarabilmek için tehlikeli bir maceraya adım atar. Olan Rogers tarafından yaratılan dizinin şu anda üç sezonu mevcut.
Undone
- IMDb Puanı: 8,2
- Yaş Sınırı: 16+
- Seslendirme: Rosa Salazar, Angelique Cabral, Constance Marie ve dahası
2019 yılında yayımlanmaya başlayan Undone, bir araba kazasından kıl payı kurtulan Alma isimli bir kadının hikâyesini konu alıyor. Raphael Bob-Waksberg ve Kate Purdy tarafından yaratılan dizinin şu anda iki sezonu mevcut. IMDb puanı yüksek animasyon dizileri arasında yer alan Undone'u Amazon Prime Video üzerinden izleyebilirsiniz.
Disenchantment
- IMDb Puanı: 7,2
- Yaş Sınırı: 16+
- Seslendirme: Abbi Jacobson, Eric André, Nat Faxon ve dahası
Tüm dünyada çok büyük bir popülerliğe sahip olan Disenchantment isimli yapımda özgür ruha sahip Bean, iblis ve elf arkadaşlarıyla beraber maceraya atılır. Netflix isimli popüler dijital yayın platformu üzerinden yayımlanan dizinin şu anda dört sezonu bulunuyor.
BoJack Horseman
- IMDb Puanı: 8,8
- Yaş Sınırı: 18+
- Seslendirme: Will Arnett, Aaron Paul, Amy Sedaris ve dahası
En sevilen animasyon dizilerinden biri olan BoJack Horseman, 90'larda favori komedi yıldızı olan BoJack Horseman isimli bir atın 20 yıl sonraki hâlini konu alıyor. 2014 yılında yayımlanmaya başlayan dizi 2020 yılında sona erdi. Dizide 6 sezon yer alıyor.
Love, Death & Robots
- IMDb Puanı: 8,4
- Yaş Sınırı: 18+
- Seslendirme: Joe Manganiello, Rosario Dawson, Seth Green ve dahası
Tim Miller, David Fincher, Jennifer Miller ve Josh Donen tarafından yaratılan Love, Death & Robots'ta her bölüm farklı bir konu işleniyor. 2019 yılında yayımlanmaya başlayan dizide her bölüm farklı bir animasyon filmi tadında. Şu anda üç sezona sahip olan diziyi Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.
Star Wars: The Clone Wars
- IMDb Puanı: 8,4
- Yaş Sınırı: TV-PG
- Seslendirme: Tom Kane, Dee Bradley Baker, Matt Lanter ve dahası
Star Wars: The Clone Wars (Star Wars: Klon Savaşları) 2008 yılında yayımlanmaya başladı ve 2020'de sona erdi. Aksiyon ve macera türündeki dizi, George Lucas tarafından yaratıldı. Eğer tüm Star Wars içeriklerini kronolojik sırayla izlemek istiyorsanız Star Wars serisi hangi sırayla izlenir sorusunu yanıtladığımız yazıyı inceleyebilirsiniz.
F is for Family
- IMDb Puanı: 8,0
- Yaş Sınırı: 18+
- Oyuncular: Bill Burr, Laura Dern, Justin Long ve dahası
Bill Burr ve Michael Price tarafından yaratılan F Is for Family, Murphy ailesinin maceralarını konu alıyor. 2015 yılında yayımlanmaya başlayan ve 2021 yılında sona eren dizi 5 sezondan oluşuyor. Animasyon dizisini Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.
Dota: Dragon's Blood
- IMDb Puanı: 7,8
- Yaş Sınırı: 18+
- Seslendirme: Yuri Lowenthal, Lara Pulver, Kari Wahlgren ve dahası
Popüler MOBA oyunu Dota'yı oynayan kişiler tarafından oldukça beğenilen Dota: Dragon's Blood'da ejderha şövalyesi, ölümcül iblisi durdurmak için ejderha gücünü kullanmak zorunda kalır. Netflix üzerinden izleyebileceğiniz dizinin şu anda üç sezonu bulunuyor.
Trailer Park Boys: The Animated Series
- IMDb Puanı: 7,5
- Yaş Sınırı: 18+
- Seslendirme: John Paul Tremblay, Robb Wells, Mike Smith ve dahası
2019 yılında yayımlanmaya başlayan ve 2020 yılında sona eren Trailer Park Boys: The Animated Series, üç arkadaşın maceralarını konu alıyor. İki sezondan oluşan diziyi Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.
Bu yazıda IMDb puanı yüksek animasyon dizileri listesi hazırladık. Peki, sizce en başarılı animasyon dizisi hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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