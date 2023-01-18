IMDb Puanı En Yüksek Animasyon Dizileri

IMDb puanı yüksek animasyon dizileri, çok fazla sayıda kişi tarafından oldukça beğenilerek büyük bir başarının altına imza atan yapımlardır. Hazırladığımız yazıda sahip olduğu yüksek puanla dikkat çeken animasyonları bir arada topladık. Listeye göz atabilir ve yeni bir yapım keşfedebilirsiniz.

Günümüzde animasyon türünde çok sayıda yapım bulunuyor. Bunların bir kısmı beklentilerin altında kalırken bir kısmı ise tüm dünyada büyük beğeni topluyor. Peki, en iyi animasyon dizisi hangisi? Bu yazıda merak edilen soruyu yanıtlayacağız.

IMDb Puanı Yüksek Animasyon Dizileri Listesi

Rick ve Morty

The Simpsons

South Park

Arcane

Archer

Family Guy

Invincible

Final Space

Undone

Disenchantment

BoJack Horseman

Love, Death & Robots

Star Wars: The Clone Wars

F is for Family

Dota: Dragon's Blood

Trailer Park Boys: The Animated Series

Yukarıda 15 adet en iyi animasyon dizisi bulunuyor. Listede yer alan yapımların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz. Ayrıca animasyon filmi izlemek isterseniz IMDb puanı en yüksek animasyon filmleri listesini de inceleyebilirsiniz.

Rick ve Morty

IMDb Puanı: 9,1

Yaş Sınırı: 18+

Seslendirme: Justin Roiland, Chris Parnell, Spencer Grammer ve dahası

İlk olarak 2013 yılında yayımlanmaya başlayan ve tüm dünyada oldukça büyük bir popülerliğe ulaşan Rick and Morty, alkolik bilim insanı Rick ve torunu Morty'nin maceralarını konu alıyor. Dan Harmon ve Justin Roiland tarafından yaratılan diziyi Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.

The Simpsons

IMDb Puanı: 8,7

Yaş Sınırı: TV-14

Seslendirme: Dan Castellaneta, Nancy Cartwright, Harry Shearer ve dahası

The Simpsons, Springfield şehrinde yaşamını sürdüren Simpson ailesinin hikâyesini konu alıyor. İlk olarak 1989 yılında yayımlanmaya başlayan dizinin şu anda 33 sezonu bulunuyor. Dünya çapında çok popüler olan diziyi Disney Plus üzerinden izleyebilirsiniz.

South Park

IMDb Puanı: 8,7

Yaş Sınırı: 18+

Seslendirme: Trey Parker, Matt Stone, Isaac Hayes ve dahası

1997 yılında yayımlanmaya başlayan South Park, bir grup arkadaşın komedi dolu maceralarını konu alıyor. Trey Parker, Matt Stone ve Brian Graden tarafından yaratılan dizinin şu anda 25 sezonu mevcut.

Arcane

IMDb Puanı: 9,0

Yaş Sınırı: 16+

Seslendirme: Hailee Steinfeld, Katie Leung, Kevin Alejandro ve dahası

MOBA türündeki League of Legends isimli video oyununu oynayan oyuncular içini harika bir animasyon dizisi olan Arcane, Vi ile Jinx'in hikayesini konu alıyor. Netflix üzerinden izleyebileceğiniz dizide Caitlyn, Jayce gibi karakterler de mevcut.

Archer

IMDb Puanı: 8,6

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: H. Jon Benjamin, Judy Greer, Amber Nash ve dahası

IMDb puanı yüksek animasyon dizileri arasında yer alan Archer, Adam Reed tarafından yaratıldı. Archer isimli ajanın maceralarına tanık olduğumuz dizi, ilk olarak 2009 yılında yayımlanmaya başladı. Şu anda 11 sezonu bulunan yapımı Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.

Family Guy

IMDb Puanı: 8,2

Yaş Sınırı: 15+

Seslendirme: Seth MacFarlane, Alex Borstein, Seth Green ve dahası

Seth MacFarlaneve David Zuckerman tarafından yaratılan Family Guy, New England'da yaşayan Griffin ailesinin maceralarını konu alıyor. 1999 yılında yayımlanmaya başlayan dizinin şu anda 21 sezonu bulunuyor. Başarılı animasyonu Disney Plus üzerinden izleyebilirsiniz.

Invincible

IMDb Puanı: 8,7

Yaş Sınırı: 18+

Seslendirme: Steven Yeun, J.K. Simmons, Sandra Oh ve dahası

En iyi süper kahraman dizileri arasında yer alan Invincible, dünyadaki en güçlü süper kahraman Nolan Grayson'ın oğlu Mark Grayson'ın hikayesini konu alıyor. 2021 yılında yayımlanmaya başlayan dizinin ilk sezonunda 8 adet bölüm yer alıyor. Diziyi Amazon Prime Video üzerinden izleyebilirsiniz.

Final Space

IMDb Puanı: 8,2

Yaş Sınırı: 13+

Seslendirme: Olan Rogers, Tom Kenny, Steven Yeun ve dahası

2018 yılında Netflix üzerinden yayımlanmaya başlayan Final Space'te uzayda hapse mahkûm edilen bir insan, gezegeni imha etme kabiliyetine sahip olan uzaylı ile tanışır ve evreni kurtarabilmek için tehlikeli bir maceraya adım atar. Olan Rogers tarafından yaratılan dizinin şu anda üç sezonu mevcut.

Undone

IMDb Puanı: 8,2

Yaş Sınırı: 16+

Seslendirme: Rosa Salazar, Angelique Cabral, Constance Marie ve dahası

2019 yılında yayımlanmaya başlayan Undone, bir araba kazasından kıl payı kurtulan Alma isimli bir kadının hikâyesini konu alıyor. Raphael Bob-Waksberg ve Kate Purdy tarafından yaratılan dizinin şu anda iki sezonu mevcut. IMDb puanı yüksek animasyon dizileri arasında yer alan Undone'u Amazon Prime Video üzerinden izleyebilirsiniz.

Disenchantment

IMDb Puanı: 7,2

Yaş Sınırı: 16+

Seslendirme: Abbi Jacobson, Eric André, Nat Faxon ve dahası

Tüm dünyada çok büyük bir popülerliğe sahip olan Disenchantment isimli yapımda özgür ruha sahip Bean, iblis ve elf arkadaşlarıyla beraber maceraya atılır. Netflix isimli popüler dijital yayın platformu üzerinden yayımlanan dizinin şu anda dört sezonu bulunuyor.

BoJack Horseman

IMDb Puanı: 8,8

Yaş Sınırı: 18+

Seslendirme: Will Arnett, Aaron Paul, Amy Sedaris ve dahası

En sevilen animasyon dizilerinden biri olan BoJack Horseman, 90'larda favori komedi yıldızı olan BoJack Horseman isimli bir atın 20 yıl sonraki hâlini konu alıyor. 2014 yılında yayımlanmaya başlayan dizi 2020 yılında sona erdi. Dizide 6 sezon yer alıyor.

Love, Death & Robots

IMDb Puanı: 8,4

Yaş Sınırı: 18+

Seslendirme: Joe Manganiello, Rosario Dawson, Seth Green ve dahası

Tim Miller, David Fincher, Jennifer Miller ve Josh Donen tarafından yaratılan Love, Death & Robots'ta her bölüm farklı bir konu işleniyor. 2019 yılında yayımlanmaya başlayan dizide her bölüm farklı bir animasyon filmi tadında. Şu anda üç sezona sahip olan diziyi Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.

Star Wars: The Clone Wars

IMDb Puanı: 8,4

Yaş Sınırı: TV-PG

Seslendirme: Tom Kane, Dee Bradley Baker, Matt Lanter ve dahası

Star Wars: The Clone Wars (Star Wars: Klon Savaşları) 2008 yılında yayımlanmaya başladı ve 2020'de sona erdi. Aksiyon ve macera türündeki dizi, George Lucas tarafından yaratıldı. Eğer tüm Star Wars içeriklerini kronolojik sırayla izlemek istiyorsanız Star Wars serisi hangi sırayla izlenir sorusunu yanıtladığımız yazıyı inceleyebilirsiniz.

F is for Family

IMDb Puanı: 8,0

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Bill Burr, Laura Dern, Justin Long ve dahası

Bill Burr ve Michael Price tarafından yaratılan F Is for Family, Murphy ailesinin maceralarını konu alıyor. 2015 yılında yayımlanmaya başlayan ve 2021 yılında sona eren dizi 5 sezondan oluşuyor. Animasyon dizisini Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.

Dota: Dragon's Blood

IMDb Puanı: 7,8

Yaş Sınırı: 18+

Seslendirme: Yuri Lowenthal, Lara Pulver, Kari Wahlgren ve dahası

Popüler MOBA oyunu Dota'yı oynayan kişiler tarafından oldukça beğenilen Dota: Dragon's Blood'da ejderha şövalyesi, ölümcül iblisi durdurmak için ejderha gücünü kullanmak zorunda kalır. Netflix üzerinden izleyebileceğiniz dizinin şu anda üç sezonu bulunuyor.

Trailer Park Boys: The Animated Series

IMDb Puanı: 7,5

Yaş Sınırı: 18+

Seslendirme: John Paul Tremblay, Robb Wells, Mike Smith ve dahası

2019 yılında yayımlanmaya başlayan ve 2020 yılında sona eren Trailer Park Boys: The Animated Series, üç arkadaşın maceralarını konu alıyor. İki sezondan oluşan diziyi Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.

Bu yazıda IMDb puanı yüksek animasyon dizileri listesi hazırladık. Peki, sizce en başarılı animasyon dizisi hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.