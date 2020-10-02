iPhone 12 Serisi Fiyatları Sızdırıldı: İşte Türkiye Fiyatları

Apple, Covid-19 salgını nedeniyle yeni nesil iPhone 12 serisinin piyasaya sürülmesini birkaç hafta erteledi. iPhone 12 serisi hakkında sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. iPhone 12 serisi fiyatları nedir? iPhone 12 serisi fiyatları ortaya çıktı. Konu hakkında bir sızıntı geldi. İşte detaylar.

iPhone 12 Serisi Fiyatları Sızdırıldı: iPhone 12 Türkiye Fiyatı Kaç TL?

Sızdırılan iPhone 12 serisi fiyatlarına hemen aşağıdaki tablodan bakabilirsiniz.

Telefon 64 GB 128 GB 256 GB 512 GB Apple iPhone 12 Mini $649 $699 $799 çıkmayabilir Apple iPhone 12 $749 $799 $899 çıkmayabilir Apple iPhone 12 Pro çıkmayabilir $999 $1,099 $1,299 Apple iPhone 12 Pro Max çıkmayabilir $1,099 $1,199 $1,399

Ortaya çıkan fiyatları Türk Lirası'na çevirdiğimizde vergiler hariç fiyatlar şu şekilde oluyor:

Telefon 64 GB 128 GB 256 GB 512 GB Apple iPhone 12 mini 5.035 TL 5.423 TL 6.198 TL çıkmayabilir Apple iPhone 12 5.818 TL 6.198 TL 6.974 TL çıkmayabilir Apple iPhone 12 Pro çıkmayabilir 7.750 TL 8.526 TL 10.078 TL Apple iPhone 12 Pro Max çıkmayabilir 8.526 TL 9.302 TL 10.853 TL

iPhone 12 serisinin 13 Ekim'de düzenlenecek olan etkinlikte tanıtılması bekleniyor. Tanıtımın ardından iPhone 12 serisinin 5 Ekim'de mağazalara ulaşacağı söyleniyor. Mağazalara ilk etapta iPhone 12 Mini ve iPhone 12 Max modellerinin geleceği konuşuluyor.

En küçük iPhone "5,4 inç OLED ekranla geldiği söylenen" iPhone 12 Mini olarak adlandırılacak, 6.1 inçlik model ise sadece iPhone 12 olarak adlandırılacak. iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max sırasıyla 6.1 inç ve 6.7 inç ekran boyutlarına sahip olacak.

Apple tarafında iPhone'ların ne zaman tanıtılacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Detaylar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz.

Sizler iPhone 12 serisi fiyatları hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!