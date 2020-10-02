iPhone 12 Serisi Fiyatları Sızdırıldı: İşte Türkiye Fiyatları

Apple, Covid-19 salgını nedeniyle yeni nesil iPhone 12 serisinin piyasaya sürülmesini birkaç hafta erteledi. iPhone 12 serisi hakkında sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. iPhone 12 serisi fiyatları nedir? iPhone 12 serisi fiyatları ortaya çıktı. Konu hakkında bir sızıntı geldi. İşte detaylar.
iPhone 12 Serisi Fiyatları Sızdırıldı: iPhone 12 Türkiye Fiyatı Kaç TL?
Sızdırılan iPhone 12 serisi fiyatlarına hemen aşağıdaki tablodan bakabilirsiniz.
|Telefon
|64 GB
|128 GB
|256 GB
|512 GB
|Apple iPhone 12 Mini
|$649
|$699
|$799
|çıkmayabilir
|Apple iPhone 12
|$749
|$799
|$899
|çıkmayabilir
|Apple iPhone 12 Pro
|çıkmayabilir
|$999
|$1,099
|$1,299
|Apple iPhone 12 Pro Max
|çıkmayabilir
|$1,099
|$1,199
|$1,399
Ortaya çıkan fiyatları Türk Lirası'na çevirdiğimizde vergiler hariç fiyatlar şu şekilde oluyor:
|Telefon
|64 GB
|128 GB
|256 GB
|512 GB
|Apple iPhone 12 mini
|5.035 TL
|5.423 TL
|6.198 TL
|çıkmayabilir
|Apple iPhone 12
|5.818 TL
|6.198 TL
|6.974 TL
|çıkmayabilir
|Apple iPhone 12 Pro
|çıkmayabilir
|7.750 TL
|8.526 TL
|10.078 TL
|Apple iPhone 12 Pro Max
|çıkmayabilir
|8.526 TL
|9.302 TL
|10.853 TL
iPhone 12 serisinin 13 Ekim'de düzenlenecek olan etkinlikte tanıtılması bekleniyor. Tanıtımın ardından iPhone 12 serisinin 5 Ekim'de mağazalara ulaşacağı söyleniyor. Mağazalara ilk etapta iPhone 12 Mini ve iPhone 12 Max modellerinin geleceği konuşuluyor.
En küçük iPhone "5,4 inç OLED ekranla geldiği söylenen" iPhone 12 Mini olarak adlandırılacak, 6.1 inçlik model ise sadece iPhone 12 olarak adlandırılacak. iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max sırasıyla 6.1 inç ve 6.7 inç ekran boyutlarına sahip olacak.
Apple tarafında iPhone'ların ne zaman tanıtılacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Detaylar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz.
Sizler iPhone 12 serisi fiyatları hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!
YORUMLAR