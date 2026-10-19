iQOO'dan 9000 mAh Bataryalı Telefon Geliyor! Çok Güçlü İşlemcisi Var

iQOO'nun yeni telefonuna dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Neo 12'nin tanıtım tarihi belli oldu. Yüksek batarya kapasitesi ile birlikte gelecek telefon çok yakında tanıtılacak. Bu arada cihazda Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunacak.

iQOO Neo 12 Ne Zaman Tanıtılacak?

iQOO Neo 12, 28 Ekim 2026 tarihinde tanıtılacak. Bununla birlikte telefonun özellikleri ve fiyatı belli olacak. Telefonun arka yüzeyinde kare şeklinde bir modül konumlanacak. Modülün üzerinde kameralar yer alacak. Modülün yanında ise LED flaş bulunacak. Cihazın yan tarafında güç ve ses butonları yer alacak.

iQOO Neo 12 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda iQOO marka akıllı telefonlar satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda iQOO Neo 12'nin Türkiye'de satışa sunulması beklenmiyor. iQOO Neo 12'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

iQOO Neo 12'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

Neo 12 gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alacak. Bu güçlü işlemci, çok kaliteli grafiklere sahip Wuthering Waves ve Genshin Impact'i ortalama 60 FPS'te çalıştırıyor. Bu işlemciye sahip mobil cihazlarda ayrıca battle royale türündeki PUBG Mobile ve popüler MOBA oyunu Mobile Legends: Bang Bang ise ortalama 120 FPS'te oynanabiliyor.

İşlemcide 4.6 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 3.62 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. Bu işlemci, Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirildi. Bu arada 3 nm işlemci, 4 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla birden hem daha yüksek performans ve hem daha yüksek verimlilik sunuyor. Neo 10'da ise Snapdragon 8s Gen 4 mevcut. Bu işlemci, söz konusu mobil oyunları sorunsuz çalıştırıyor.

iQOO Neo 12'nin Bataryası Kaç mAh Olacak?

iQOO'nun yeni telefonu 9.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu yüksek kapasite, telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Telefon ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu arada Neo 10'da 7.000 mAh batarya kapasitesi ve 120W hızlı şarj desteği mevcut.

Editörün Yorumu

Telefonun yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Bu da özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacak. Cihazın ayrıca Genshin Impact gibi kaliteli grafiklere ve yoğun efektlere sahip mobil oyunları bile kasma veya donma gibi bir sorun olmadan çalıştırabileceğini düşünüyorum.