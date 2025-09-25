Qualcomm Aşırı Güçlü İşlemci Tanıttı! Telefonu Oyun Canavarı Yapacak

MediaTek'in en büyük rakiplerinden biri olan Qualcomm, yeni amiral gemisi mobil işlemcisi Snapdragon 8 Elite Gen 5'i tanıttı. Bununla beraber işlemcinin tüm özellikleri belli oldu. Görünüşe göre bu işlemci, telefon ve tabletlerin yüksek grafikli oyunları bile sorunsuz şekilde çalıştırabilecek.

Snapdragon 8 Elite Gen 5'in Özellikleri

Üretim Süreci: 3 nm

3 nm CPU Mimarisi: Qualcomm'un 3. nesil özel Oryon CPU'su

Qualcomm'un 3. nesil özel Oryon CPU'su Çekirdek Yapılandırması: iki adet 4.6GHz Prime çekirdek ve altı adet 3.63 GHz performans çekirdeği

iki adet 4.6GHz Prime çekirdek ve altı adet 3.63 GHz performans çekirdeği GPU: Yeni nesil Qualcomm Adreno GPU (1.2GHz saat hızı)

Yeni nesil Qualcomm Adreno GPU (1.2GHz saat hızı) NPU: Qualcomm Hexagon NPU (Önceki nesle göre %37 daha hızlı)

Qualcomm Hexagon NPU (Önceki nesle göre %37 daha hızlı) Bellek Desteği: LPDDR5X (5300 MHz'e kadar)

LPDDR5X (5300 MHz'e kadar) Depolama: UFS 4.1 desteği

UFS 4.1 desteği Ses Teknolojisi: Snapdragon Sound Teknolojisi

Snapdragon Sound Teknolojisi Wi-Fi Sistemi: FastConnect 7900 Mobil Bağlantı Sistemi

FastConnect 7900 Mobil Bağlantı Sistemi Şarj: Qualcomm Quick Charge 5 teknolojisi

3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Elite Gen 5, iki adet 4.6GHz Prime çekirdek ve altı adet 3.63 GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. LPDDR5X belleği destekleyen yonga seti, Qualcomm'un 3. nesil özel Oryon CPU'sunu kullanıyor.

Qualcomm'un amiral gemisi yeni işlemcisi, önceki nesle kıyasla tek çekridek performansında yüzde 20, çoklu çekirdek performansında ise yüzde 17'ye kadar artış sunuyor. CPU güç verimliliğinde ise yüzde 35'e kadar iyileşme elde ediliyor. Bu yonga setinde 1.2 GHz hızında çalışan yeni nesil Adreno GPU mevcut.

Söz konusu GPU, önceki nesle kıyasla genel performans yüzde 23 artış, güç tüketiminde ise yüzde 20 oranında azalma sunuyor. Ayrıca Ray Tracing yani Işın İzleme performansında yüzde 25 oranında bir iyileşme elde ediliyor.

Yeni Hexagon NPU'nun önceki nesle göre yüzde 37 oranında daha hızlı olduğu belirtildi. Watt başına yüzde 16 oranında daha iyi performans sunan bu NPU, pil tüketimini artırmadan büyük dil modellerini çalıştırmak için ek yapay zeka hızlandırıcıları da içeriyor. Bu, yonga setinin yapay zeka ve makine öğrenimi işlemlerinde daha hızlı ve daha verimli çalışmasını sağlayacak.

Qualcomm'un yeni yonga setinde FastConnect 7900 Mobil Bağlantı Sistemi de bulunuyor. Bu teknoloji, öncekine kıyasla yüzde 40 oranında daha iyi güç tasarrufu sunuyor. Diğer önemli özellikler arasında Qualcomm Quick Charge 5 teknolojisi, USB 3.1 Gen 2 ve UFS 4.1 desteği ve Snapdragon Sound teknolojisi bulunuyor.

Snapdragon 8 Elite Gen 5'i İlk Kullanacak Telefonlar

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Snapdragon 8 Elite Gen 5'i ilk kullanacak telefonlar arasında Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro ve Xiaomi 17 Pro Max yer alıyor. Önümüzdeki aylarda yeni işlemciyi daha fazla telefon kullanacak.