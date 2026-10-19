Samsung Galaxy F70 5G Tanıtıldı! Exynos İşlemci ve Dahası

Samsung yeni bir Android telefon tanıttı. Böylece Galaxy F70 5G'nin özellikleri ve fiyatı belli oldu. Telefonda sekiz çekirdeğe sahip Exynos işlemcisi bulunuyor. Çok şık bir tasarıma sahip telefon ayrıca yüksek çözünürlüklü Super AMOLED ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

Samsung Galaxy F70 5G'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,7 inç

Ekran Teknolojisi: Super AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 90Hz

İşlemci: Exynos 1330

RAM: 4 GB / 6 GB

Depolama: 128 GB

Ana Kamera: 50 MP (f/1.8)

Ultra Geniş Açılı Kamera: 5 MP (f/2.2)

Makro Kamera: 2 MP (f/2.2)

Ön Kamera: 13 MP (f/2.0)

Boyut: 164,4 x 77,9 x 7,5 mm

Ağırlık: 192 gram

Su Sıçramalarına ve Toza Dayanıklılık: IP54 sertifikası

Batarya: 5000 mAh

Hızlı Şarj: 25W

Samsung Galaxy F70 5G'nin Ekran Özellikleri Neler?

6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Super AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunuyor. Yenileme hızı, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Yani 90Hz yenileme hızına sahip bir telefon, görüntüyü saniyede 90 kez güncelliyor. Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. 90Hz, 60Hz yenileme hızına kıyasla daha akıcı bir ekran deneyimi sağlıyor.

Samsung Galaxy F70 5G'nin İşlemcisi Nasıl?

Telefon gücünü Exynos 1330 işlemcisinden alıyor. Bu işlemci, en popüler battle royale oyunlarından biri olan PUBG Mobile'ı ortalama 29 FPS'te, çevrim içi aksiyon oyunu Call of Duty Mobile'ı ortalama 55 FPS'te, popüler MOBA oyunu Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 82 FPS'te çalıştırıyor. İşlemcide 2.4 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut.

Samsung Galaxy F70 5G'nin Kamera Özellikleri Neler?

Galaxy F70 5G'nin arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 5 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip makro kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 13 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip kamera yer alıyor.

Samsung Galaxy F70 5G Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Galaxy A56 5G, Galaxy A17 5G, Galaxy A07 5G dahil olmak üzere Samsung'un pek çok telefonu satılıyor ancak Galaxy F serisinde yer alan modeller satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Galaxy F70 5G'nin Türkiye'e satışa sunulma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söylemek mümkün. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Samsung Galaxy F70 5G'nin Fiyatı Ne Kadar?

4 GB RAM ve 128 GB Depolama: 211 dolar (10.455 TL)

6 GB RAM ve 128 GB Depolama: 242 dolar (11.991 TL)

Editörün Yorumu

Super AMOLED ekranda hem film ve dizi izlemenin hem de oyun oynamanın oldukça keyifli olduğunu söyleyebilirim. Bunun nedeni ise bu ekranın siyahları tam anlamıyla siyah olarak göstermesi ve çok canlı renklere sahip olması. Telefonun ayrıca Mobile Legends: Bang Bang dahil olmak üzere çoğu oyunu sorunsuz çalıştırabileceğini düşünüyorum.