Genshin Impact APK’yı hemen indirin ve bu benzersiz anime dünyasını keşfetmeye başlayın.

Kemal Tavus - 39 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

2020 yılında piyasaya sürülen Genshin Impact APK, miHoYo tarafından geliştirilen ve yayınlanan ücretsiz bir aksiyon/macera oyunudur. Açık dünyaya sahip olan bu oyunda pek çok karakter bulunmaktadır. Oyuncular ana hikayeyi takip ederek pek çok karakterin öyküsünü öğrenebilir.

Genshin Impact APK İndir

Genshin Impact APK’yı indirerek siz de pek çok anime karakteri ile birlikte zengin ve uzun bir hikayeyi deneyimleyebilirsiniz. Kendinize uygun karakterleri bulun, onları en iyi şekilde geliştirin ve açık dünyada gezinin.

Genshin Impact APK oynanış olarak son derece başarılı bir oyundur. Öyle ki, Android’de oynayabileceğiniz en iyi oyunlardan biri olan Genshin Impact APK, çıktığı dönem ve sonrasında en iyi mobil oyunlardan biri oldu.

Genshin Impact APK çok sık güncellenen bir oyundur. 1-2 ayda bir orta ölçekte, senede birkaç kez de büyük güncelleme alarak genişleyen bir oyundur. Oyuna sürekli yeni karakterler eklenir ve her hafta farklı etkinlikler ile oyuncu oyunda daima canlı tutulur.

Genshin Impact APK sıradan bir açık dünya oyunu değil. Tam bir anime oyunu olan Genshin Impact APK görsel olarak öne çıkan bir yapımdır. Eğer bir anime izleyicisiyseniz ve açık dünya oyunlarına ilginiz varsa muhakkak Genshin Impact APK’yi telefonunuza indirin.