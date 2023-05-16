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Genshin Impact APK

Genshin Impact APK

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Genshin Impact APK’yı hemen indirin ve bu benzersiz anime dünyasını keşfetmeye başlayın.

Kemal Tavus
Kemal Tavus -

2020 yılında piyasaya sürülen Genshin Impact APK, miHoYo tarafından geliştirilen ve yayınlanan ücretsiz bir aksiyon/macera oyunudur. Açık dünyaya sahip olan bu oyunda pek çok karakter bulunmaktadır. Oyuncular ana hikayeyi takip ederek pek çok karakterin öyküsünü öğrenebilir.

Genshin Impact APK İndir

Genshin Impact APK’yı indirerek siz de pek çok anime karakteri ile birlikte zengin ve uzun bir hikayeyi deneyimleyebilirsiniz. Kendinize uygun karakterleri bulun, onları en iyi şekilde geliştirin ve açık dünyada gezinin.

Genshin Impact APK oynanış olarak son derece başarılı bir oyundur. Öyle ki, Android’de oynayabileceğiniz en iyi oyunlardan biri olan Genshin Impact APK, çıktığı dönem ve sonrasında en iyi mobil oyunlardan biri oldu.

En İyi Genshin Impact Karakterleri
OYUN

En İyi Genshin Impact Karakterleri

Çok kısa bir süre içerisinde çok büyük başarılar ve gelirler elde eden Genshin Impact oyuncular tarafından oldukça sevildi.

Genshin Impact APK çok sık güncellenen bir oyundur. 1-2 ayda bir orta ölçekte, senede birkaç kez de büyük güncelleme alarak genişleyen bir oyundur. Oyuna sürekli yeni karakterler eklenir ve her hafta farklı etkinlikler ile oyuncu oyunda daima canlı tutulur.

Genshin Impact APK sıradan bir açık dünya oyunu değil. Tam bir anime oyunu olan Genshin Impact APK görsel olarak öne çıkan bir yapımdır. Eğer bir anime izleyicisiyseniz ve açık dünya oyunlarına ilginiz varsa muhakkak Genshin Impact APK’yi telefonunuza indirin.

ARTILAR

Oldukça geniş bir açık dünyaya sahip

Karakter çeşitliliği

Akıcı oynanış

Keşfetme dürtüsü yüksek

Oyun sürekli güncelleniyor

Türkçe dil desteği

Keyifli ve dinlendirici oyun müzikleri

İlgi çekici bir hikaye

Yan karakterlerin hikayesi oldukça derin

EKSİLER

Hikaye herkese hitap edebilecek türde değil

İstediğiniz karaktere sahip olmak için çok fazla oyun içi para birimi harcamanız gerekmesi

Karakterlerin şansa göre açılması

Oyunda belirli bir noktaya geldikten sonra yeni karakterlere sahip olmak için çok çaba sarf etmeniz

Belirli bir noktadan sonra oyun tekrara binebiliyor