Genshin Impact APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 470.00 MB
- Üretici miHoYo Limited
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Genshin Impact APK’yı hemen indirin ve bu benzersiz anime dünyasını keşfetmeye başlayın.
2020 yılında piyasaya sürülen Genshin Impact APK, miHoYo tarafından geliştirilen ve yayınlanan ücretsiz bir aksiyon/macera oyunudur. Açık dünyaya sahip olan bu oyunda pek çok karakter bulunmaktadır. Oyuncular ana hikayeyi takip ederek pek çok karakterin öyküsünü öğrenebilir.
Genshin Impact APK İndir
Genshin Impact APK’yı indirerek siz de pek çok anime karakteri ile birlikte zengin ve uzun bir hikayeyi deneyimleyebilirsiniz. Kendinize uygun karakterleri bulun, onları en iyi şekilde geliştirin ve açık dünyada gezinin.
Genshin Impact APK oynanış olarak son derece başarılı bir oyundur. Öyle ki, Android’de oynayabileceğiniz en iyi oyunlardan biri olan Genshin Impact APK, çıktığı dönem ve sonrasında en iyi mobil oyunlardan biri oldu.
En İyi Genshin Impact Karakterleri
Çok kısa bir süre içerisinde çok büyük başarılar ve gelirler elde eden Genshin Impact oyuncular tarafından oldukça sevildi.
Genshin Impact APK çok sık güncellenen bir oyundur. 1-2 ayda bir orta ölçekte, senede birkaç kez de büyük güncelleme alarak genişleyen bir oyundur. Oyuna sürekli yeni karakterler eklenir ve her hafta farklı etkinlikler ile oyuncu oyunda daima canlı tutulur.
Genshin Impact APK sıradan bir açık dünya oyunu değil. Tam bir anime oyunu olan Genshin Impact APK görsel olarak öne çıkan bir yapımdır. Eğer bir anime izleyicisiyseniz ve açık dünya oyunlarına ilginiz varsa muhakkak Genshin Impact APK’yi telefonunuza indirin.
Oldukça geniş bir açık dünyaya sahip
Karakter çeşitliliği
Akıcı oynanış
Keşfetme dürtüsü yüksek
Oyun sürekli güncelleniyor
Türkçe dil desteği
Keyifli ve dinlendirici oyun müzikleri
İlgi çekici bir hikaye
Yan karakterlerin hikayesi oldukça derin
Hikaye herkese hitap edebilecek türde değil
İstediğiniz karaktere sahip olmak için çok fazla oyun içi para birimi harcamanız gerekmesi
Karakterlerin şansa göre açılması
Oyunda belirli bir noktaya geldikten sonra yeni karakterlere sahip olmak için çok çaba sarf etmeniz
Belirli bir noktadan sonra oyun tekrara binebiliyor