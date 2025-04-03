Amiral Gemisi Katili Telefonların Yeni İşlemcisi Snapdragon 8s Gen 4 Tanıtıldı

Qualcomm, yeni işlemcisi Snapdragon 8s Gen 4'ü resmen tanıttı. Önceki nesle göre daha güçlü performans ve yapay zeka özellikleri sunan yonga seti, 2025'te çıkacak uygun fiyatlı amiral gemisi telefonların yeni gözdesi olmaya aday. İşte detaylar!

Snapdragon 8s Gen 4 Özellikleri Neler?

Snapdragon 8s Gen 4, önceki nesilden daha farklı bir çekirdek mimarisi kullanıyor. Bildiğiniz üzere mobil işlemcilerde genellikle performansın yanı sıra düşük güç tüketimine sahip enerji verimliliği ile öne çıkan "küçük çekirdekler" de olur.

Buradaki amaç çok güç gerektirmeyen basit işlerde bu parçaların devreye girmesi ve az enerji tüketerek işlemcinin o görevi tamamlaması. Ancak Snapdragon 8s Gen 4, herhangi bir "küçük çekirdek" kullanmıyor.

Bunun yerine, 1 adet 3.2GHz Cortex-X4, 3 adet 3GHz Cortex-A720, 2 adet 2.8GHz Cortex-A720 ve 2 adet 2GHz Cortex-A720 çekirdeğiyle geliyor. Qualcomm, bu düzenlemenin yüzde 31 daha yüksek CPU performansı sağladığını iddia ediyor.

Belirtmekte yarar var ki basit işlerde bile güçlü çekirdekler devreye gireceği için batarya tüketimi teoride artabilir. Ancak Qualcomm, yeni mimari ve 4nm üretim teknolojisiyle bunu dengelediğini iddia ediyor.

Yeni işlemci, Snapdragon 8 Elite'teki mimariyi temel alan bir Adreno GPU kullanıyor. Qualcomm'un açıklamasına göre bu mimari, yüzde 49'a varan oranda daha yüksek grafik performansı ve ışın izleme imkanı sağlıyor. Buna ek olarak şirket, Game Super Resolution 2.0 teknolojisi ile oyun deneyimi de önemli ölçüde iyileştirdiğini iddia ediyor.

Snapdragon 8s Gen 4'ün NPU'su önceki nesle göre yüzde 44 daha hızlı performans sunuyor. Bu da yapay zeka yeteneklerinde ciddi bir artış anlamına geliyor. Kamera özellikleri arasında 320 megapiksel tek çekim, 108 megapiksel çoklu kare işleme ve 3x36 megapiksel eş zamanlı kamera desteği yer alıyor. Ancak 8K video kaydı gibi bazı kısıtlamalar da mevcut.

Ne yazık ki Qualcomm, Snapdragon 8s Gen 4'ü kullanacak ilk telefonların hangileri olacağını açıklamadı. Ancak ilk hamlenin Xiaomi gibi fiyat/performans odaklı Çinli akıllı telefon üreticilerinden geleceğini varsaymak yanlış olmaz.