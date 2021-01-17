İran Elektrik Kesintilerinde Bitcoin Üreticilerini Suçluyor

İran Bitcoin üreticilerini suçluyor. Son zamanlarda sürekli elektrik kesintileriyle karşı karşıya kalan ve halka doğalgaz dağıtmakta sıkıntı çeken İran hükümeti, yasal olmayan Bitcoin madenciliğinin arttığını ve bu üreticilerin elektrik kesintilerine yol açtığını söylüyor.

İran, son haftalarda Bitcoin madencilerini sorumlu tutarak elektrik sorunları nedeniyle büyük kesintiler ve hava kirliliği yaşıyor.

Yetkililer, kripto para işlemlerinin meşruiyetini doğrulamak için çalışan dijital para çiftiliklerini suçlarken, ülkenin şebekesine büyük bir baskı uyguladıklarını söyledi.

Başkent Tahran'daki bir kripto para birimi araştırmacısı Washington Post'a bu iddianın yanlış olduğunu dile getirdi, İran'ın altyapı ve yönetim sorunlarını suçladı. Araştırmacı Ziya Sadr, "Madencilerin elektrik kesintileriyle hiçbir ilgisi yok" dedi ve şöyle ekledi:

"Madencilik, İran'daki toplam elektrik kapasitesinin çok küçük bir yüzdesi. İran'daki elektrik şebekesinin kötü yönetimi ve hatların çok kötü durumda olması kesintileri tetikliyor. İran'daki elektrik santrallerinin modası geçmiş ekipmanlarının şebekeyi destekleyemeyeceği çoktandır bilinen bir gerçek."

جای مردانِ سیاست، بنشانید درخت

تا هوا تازه شود... #آلودگی_هوا pic.twitter.com/uVLHfonvRJ — جامعه سبز اندیش (@Anjomansabz) January 12, 2021

(İran'ın başkenti Tahran'dan çekilmiş bir görsel)

Elektrik kesintilerinin sebebi Bitcoin üreticileri

Ağustos 2019'da, ABD'nin ekonomik yaptırımlarıyla karşı karşıya olan İran, ekonomik izolasyonu kırmak amacıyla kripto para birimleri üzerindeki kısıtlamaları hafifletti.

İran Enerji Bakanlığı tarafından önerilen yasa, İran'da "yasal olarak" üretilen Bitcoin'lerin diğer ülkelerden yapılan ithalatları finanse etmek için kullanılmasına izin verdi.

Ancak şimdi İranlı yetkililer, binlerce “yasadışı” kripto para birimi çiftliğinin de ülke çapında filizlendiğini kabul ediyor. Hatta Bitcoin'deki ani artışın bu yasal olmayan üretim çiftliklerinden kaynaklandığı düşünülüyor.

İran elektrik endüstrisi birliği sözcüsü Rajab Mashhadi, 250 MWh elektrik tüketen toplam 1.620 yasadışı kripto para firmasının devre dışı bırakıldığını söyledi.

Santrallerde yaşanan elektrik kesintilerine ek olarak özel evleri ısıtmak için çoğu bölge doğalgazdan mahrum bırakıldı. Doğalgaz yerine daha düşük kaliteli, kirletici yakıtlar kullanan yönetim, Tahran ve çevresini örtecek kalın bir duman tabakasına neden oldu.

COVID-19 krizinin ortasında yaşanan bu kesintiler ve kirlilikler, virüsün daha fazla yayılmasına yol açıyor. Sağlık yetkilileri, kirliliğin salgının etkilerini şiddetlendirebileceği konusunda uyardılar. İran bugüne kadar 56.000'den fazla ölüme neden olan 1,2 milyondan fazla Koronavirüs vakası bildirdi ve ülkedeki yayılımın hızla arttığını belirtmek gerekiyor.