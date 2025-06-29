İstanbul İçin Birebir! Bu Arabanın Genişliği Sadece 50 Cm!

50 santimetrelik bir otomobil İstanbul gibi büyük şehirlerde park sorunu çözebilir mi? Bu konuda İtalyan bir mühendis özel bir çalışma yaptı. 50 santimetre genişliğinde tasarladığı yeni Fiat Panda hem kalabalıklaşan şehirlere hem de mikromobilite alanına özel bir atıfta bulunuyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

50 Santimetre Genişliğinde Fiat Panda: Otomobil Mi, Sanat Eseri Mi?

Otomotiv dünyası zaman zaman hem mühendislik sınırlarını zorlayan hem de görsel anlamda iz bırakan projelere sahne oluyor. Bunlardan en dikkat çekici olanlardan biri de sadece 50 santimetre genişliğe sahip hale getirilen özel modifiye Fiat Panda oldu. İtalya'da bireysel olarak hayata geçirilen bu projede hem nostaljik bir modelin dönüşümü hem de tasarım sınırlarının ötesine geçiş hikayesi var.

Projenin arkasındaki isim İtalyan mühendis ve otomotiv tutkunu Andrea Marazzi. Sosyal medyada kısa sürede viral hale gelen bu daraltılmış Panda projesi ilk bakışta bir oyun ya da optik illüzyon gibi görünse de tamamen gerçek ve hareket edebilen bir araçtan bahsediyoruz. Orijinal haliyle 1980’li yıllarda üretilen ilk nesil Fiat Panda temel alınarak geliştirilen bu projede araç boylamasına adeta “ikiye kesildi.”

Yan paneller ve tavan orijinal yapısını korurken gövdenin orta kısmı tamamen kaldırıldı. Bu sayede araç yaklaşık 50 cm’lik bir genişliğe indirildi ve tek kişilik hale getirildi. İçten yanmalı motoru tamamen çıkarılan aracın kalbine ise bir elektrikli tahrik sistemi yerleştirildi. Direksiyon, pedallar ve batarya ünitesi yeniden konumlandırılarak temel düzeyde bir sürüş kabiliyeti kazandırıldı.

Marazzi projeyi özellikle “sanatsal bir ifade biçimi” olarak tanımlıyor. Amacı ise hem otomobilin klasik algısını sorgulamak hem de şehir içi ulaşımda gerçek anlamda ne kadar alana ihtiyaç duyduğumuzu düşündürmek. Sürülebilir olmasına rağmen bu araç herhangi bir trafiğe çıkış iznine sahip değil. Ancak İtalya’da düzenlenen bazı özel gösterilerde ve sergilerde tanıtıldı.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda aracın dar sokaklarda ilerleyebildiği hatta düz zeminde denge sorunları yaşamadan hareket ettiği görülüyor. Aracın orijinal ölçüleri göz önüne alındığında yapılan bu modifikasyonun sadece görsel bir şov değil aynı zamanda ileri düzey mühendislik ve estetik duyarlılık içeren bir çalışma olduğu net şekilde anlaşılıyor.

Fiat Panda gibi sade ve işlevsel bir şehir aracının bu kadar radikal bir dönüşüme uğraması otomotiv dünyasında sınırların ne denli esneyebileceğini bir kez daha ortaya koyuyor. Peki siz bu otomobil hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...