Satın Alabilmek İçin Paradan Daha Fazlası Gerekli! Lamborghini Sınırlı Sayıdaki Modelini Tanıttı!

Bir Lamborghini satın almak isterseniz çok fazla para ödeyeceğiniz aşikar. Ancak sınırlı sayıdaki bir Lamborghini'yi satın almak isterseniz paradan biraz daha fazlasına ihtiyacınız olacak. Zira marka yeni sınırlı sayıdaki otomobiliyle ilgili ilk önizlenimleri paylaştı. İşte konuyla ilgili detaylar...

Lamborghini'den Yeni Hiper Otomobil: Fenomeno Yolda!

Lamborghini sınırlı sayıda üretilecek yeni bir hiper otomobil için düğmeye bastı. İtalyan üretici Ağustos 2025'te Monterey Car Week etkinliğinde Few Off programına ait yeni bir özel model tanıtacak. Henüz resmi olarak Fenomeno ismini taşıyacağı iddia edilen bu otomobil Reventon ile başlayan özel üretim geleneğini sürdürecek.

Lamborghini’nin Few Off serisi ilk olarak 2007 yılında Reventon ile ortaya çıkmıştı. Marka bu özel seriyle teknik inovasyonları deneyip gelecekteki seri üretim modellerine yön vermeyi amaçlıyor. Fenomeno da bu vizyonun yeni temsilcisi olacak.

Bugüne kadar Sesto Elemento, Veneno, Centenario, Sian FKP 37 ve Countach LPI 800-4 gibi modeller bu seriden doğdu. Her biri yalnızca sınırlı sayıda üretildi ve teknik olarak dönemin sınırlarını zorlayan mühendislik örnekleri sundu. Yeni model hakkında henüz çok az şey biliniyor.

Ancak Lamborghini CEO’su Stephan Winkelmann’ın “Fenomeno, geleceğe bir bakış olacak” sözleri hibrit ya da tamamen elektrikli bir güç ünitesine işaret ediyor olabilir. Fenomeno'nun tasarımı hakkında da net bir bilgi yok. Ancak geçmiş Few Off modellerine bakıldığında karbon fiber ağırlıklı yapı, ekstrem aerodinami ve agresif siluet beklentisi oldukça yüksek.

Modelin ilk görseli tanıtım öncesi büyük ilgi toplamış durumda. Countach LPI 800-4’ün ardından geçen 4 yılın sonunda tanıtılacak bu yeni hiper otomobil Lamborghini'nin ileri teknoloji ve tasarım vizyonunu bir kez daha ortaya koyacak. Tüm detayların Monterey Car Week 2025’te açıklanması bekleniyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...