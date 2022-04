Telefonun çalınması ya da kaybedilmesi hiç istenmese de günümüzde sık sık yaşanan olgulardan biri. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu yani BTK tarafından belli düzenlemelere tabi tutulan kayıp çalıntı telefonlar ile ilgili yapılması gerekenler yönetmeliklerle belirlenmiş durumda. Bu yazımızda, son derece üzücü olaylardan olan çalınan ya da kaybedilen telefon ile ilgili neler yapılabileceğini anlatacağız. Muhtemelen buradaki bilgilerin en az bazılarını biliyorsunuz. Ancak konuyla ilgili bilmeyebileceğiniz detaylar, olası durumlarda çok işinize yarayabilir. İşte kayıp ve çalıntı telefonlar nasıl bulunur ve sorgulanır sorusunun yanıtı!

Kayıp ve Çalıntı Telefonlar Nasıl Bulunur?

Her ne kadar yazıda cep telefonu ifadesini kullanmış olsam da IMEI numarasına sahip hemen her cihaz için yani tablet bilgisayarlar için de bu yazıyı dikkate alabilirsiniz. BTK, elektronik kimlik bilgisi bulunan her cihaz için aynı mevzuatı uyguluyor. Dolayısıyla içinde akıllı telefon, tablet gibi cihazların da bulunduğu bu sınıfa ait bir ürünün çalınması, kaybolması gibi durumlarda ilk yapılması gereken işlem o cihazın haberleşme özelliğinin sonlandırılmasıdır. Bunun için de Bilgi ve İhbar merkezlerine başvurmak gerekiyor.

Müşterisi olunan GSM operatörünün müşteri hizmetleri servisi de bu durumda aranabilecekler arasında. Zaten Bilgi ve İhbar Merkezi, bildiriminizi kullandığını GSM hattının bağlı olduğu operatöre iletmektedir. Nereden arandığı fark etmeksizin 444 9 777 ya da 0312 232 23 23 numaralı hatlardan söz konusu merkeze ulaşmak ve durumu bildirmek mümkün. Yaşanan durumun GSM operatörüne ulaşması sonucunda, yetkili kişiler verilen bilgilerin doğru olup olmadığını kontrol ederler. Bilgilerin gerçek olmasının tespit edilmesi halinde cihazın haberleşme yeteneği durdurulur.

Yasal işlemlerin ardından http://www.mcks.gov.tr/tr/imeisorgu.php adresinden IMEI sorgusu yapılması halinde, eğer haberleşmeye kapatma işlemi gerçekleşmişse şu ifade çıkar: “YASAL UYARI IMEI numaralı cihaz ÇALINTI’dır. En yakın kolluk kuvvetine teslim ediniz.” Bu ifade hem başvurunuz tamamlandığını gösterir hem de cihaz birinin eline geçmişse cihazın çalıntı olduğunu öğrenmesine vesile olur. Kayıp, çalıntı bildirimi sonucunda başvurusu reddedilen kişilere ise kısa mesaj gönderilerek sonuca dair bilgi verilir.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun sorumlulukları arasında çalınan ya da kaybedilen telefonların / tabletlerin bulunması gibi bir görev bulunmamakta. Bu noktada kurum sadece cihazın haberleşmeye kapatılmasına dair adımlar atabilir ve cihazın durumuna dair veritabanına bilgi verir. Olası sorgularda da bu veritabanı dikkate alınır. Polis ve jandarma gibi kolluk kuvvetleri tarafından bir şekilde cihazın ele geçmesi durumunda cihaz IMEI numarası ile sorgulanır.

Sorgu sonucuna göre sahibine bilgi verilebilir. Ancak tüm bunlardan önce, cihazın sahibinin bazı belgelerle kolluk kuvvetine resmî başvuru yapılması faydalı olacaktır. Cihazın faturası ve cihaza dair öne çıkan bilgiler belirtilerek başvuru yapılabilir. Kaybolma ve çalınma sonrasında haberleşme yeteneği durdurulan telefonun veya tabletin tekrar kullanıma açılması mümkündür. Bunun için savcılık tarafından bir onay işleminin gerçekleşmesi gerekir. Kayıp ya da çalıntı bildirimi yapan kişinin aynı mecralara telefon ya da bizzat başvuru yapması halinde; kişinin kimlik bilgileri doğrulanırsa ürünün haberleşme özelliği kullanıma açılabilir.

Kaybolan veya çalınan cihazın internet verisi açıksa kolayca internet üzerinden de son aktif konum bilgisine erişilebilir. Bu noktada eğer bir Android cihaz kullanıyorsanız Android Find internet sitesini ziyaret edin. Ardından cihazınızda kurulu olan Gmail hesabı ile giriş yapın ve Son Konum Bilgileri sekmesine tıklayın. Bu işlem eğer telefonunuz kapalı değilse ve veri bağlantısı hala açıksa size cihazın konumunu gösterecektir. Telefonunuzun kişisel verilerinize erişmek isteyebilecek kişiler tarafından ele geçirildiğini düşünüyorsanız, aynı site üzerinden tüm verilerinizi silebilir ve telefonunuzu kitleyebilirsiniz. Ancak unutmayın, bu işlem geri alınamaz ve cihazınızın konumunu bu işlem sonrası tespit edemezsiniz.

Eğer iOS tabanlı bir cihaz kullanıyorsanız iCloud Find internet sitesini ziyaret edin. Ardından cihazınızda kurulu olan iCloud hesabı ile giriş yapın ve Güncel Konum Bilgisi sekmesine tıklayın. Bunu yapabilmek için cihazın açık olması ve bir ağa bağlı olması gerektiğini unutmayın. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesi üzerinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.