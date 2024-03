Disney, Johnny Depp'i Geri İstiyor: Karayip Korsanları Filmi Ünlü Oyuncuyla Geri Dönebilir!

Bir süre önce Amber Heard ile tüm dünyayı ayağa kaldıran bir dava sürecinden geçen Johnny Depp, bu olay sebebiyle Hollywood tarafından tepki görmüş ve Disney tarafından da filmdeki rolünden kovulmuştu.

Hayranlar Depp'in Jack Sparrow rolünde geri dönmesi yönünde taleplerini iletirken yeni başrol karakterin kadın olacağı yönündeki söylentiler de hala dolaşmaya devam ediyor. Son gelen duyumlara göre Hollywood, artık Johnny Depp'e sıcak bakıyor.

Disney is reportedly considering bringing back Johnny Depp as Captain Jack Sparrow for 'PIRATES OF THE CARIBBEAN 6', but it would be for a supporting role.



(via: @DanielRPK) pic.twitter.com/WHBmk5Vcsq