Disney, Johnny Depp'i Geri İstiyor: Karayip Korsanları Filmi Ünlü Oyuncuyla Geri Dönebilir!

Bir süre önce Amber Heard ile tüm dünyayı ayağa kaldıran bir dava sürecinden geçen Johnny Depp, bu olay sebebiyle Hollywood tarafından tepki görmüş ve Disney tarafından da filmdeki rolünden kovulmuştu.

Hayranlar Depp'in Jack Sparrow rolünde geri dönmesi yönünde taleplerini iletirken yeni başrol karakterin kadın olacağı yönündeki söylentiler de hala dolaşmaya devam ediyor. Son gelen duyumlara göre Hollywood, artık Johnny Depp'e sıcak bakıyor.

Disney is reportedly considering bringing back Johnny Depp as Captain Jack Sparrow for 'PIRATES OF THE CARIBBEAN 6', but it would be for a supporting role.



(via: @DanielRPK) pic.twitter.com/WHBmk5Vcsq — ScreenTime (@screentime) March 3, 2024

Disney, Depp'i Yeni Filmde İstiyor

Hollywood'un kulislerinde bir takım haberler dolaşıyor ve bu haberin kaynağı da Johnny Depp'i işaret ediyor. Daniel Richtman'ın paylaştığına göre Disney, Depp'in Karayip Korsanları serisine tekrar dönmesini istiyor.

Davadan kaynaklı Disney, Jack Sparrow olmadan bir Karayip Korsanları filmi çekmeye çalışıyor. Hazırlıklara başlanan serinin yeni filmindeki yeni başrol için de Margot Robbie ile anlaşılmıştı.

Serinin eski popülerliğine geri dönmesini isteyen Disney, Johnny Deep'in olduğu yeni bir senaryo üzerine çalışıyor. Richtman'ın haberine göre stüdyo, yeni filmde Jack Sparrow'un yan karakter olarak yer almasını istiyor ve bu rol için de tekrar Depp düşünülüyor.

Bu yönde haberler gelse de dava sürecinde Johnny Depp, bir daha Disney'le çalışmayacağını söylemişti. Yani stüdyo eğer oyuncuya teklif götürürse olumlu bir geri dönüş almayabillir.