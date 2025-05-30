Kaçırmayın! 5 Oyun Ücretsiz Oldu!

Oyun fiyatlarındaki artışlar tüketicilerin yeni oyunlarına ulaşmasını bir hayli zorlaştırıyor. Bu duruma bir de ek vergiler ve kur oranlarındaki dalgalanmalar eklendiğinde yeni bir oyun satın almak pek çok kişi zorlayıcı oluyor. Bu noktada Xbox Game Pass abonelerine özel sunulan 5 adet ücretsiz oyun bir nevi ilaç gibi gelecek diyebiliriz. İşte Xbox Game Pass, Xbox Free Play Days kapsamında sunulan ücretsiz oyunlar ve detayları...

Xbox Free Play Days Kapsamında Sunulan 5 Ücretsiz Oyun!

ARK: Survival Ascended

Football Manager 2024

Killer Klowns from Outer Space: The Game

Tom Clancy's The Division 2

Call of Duty: Black Ops 6

Microsoft’un oyunculara düzenli olarak sunduğu Free Play Days etkinliği bu hafta beş farklı oyunu ücretsiz deneme imkânı sunarak dikkatleri üzerine çekti. Xbox Series X|S ve Xbox One kullanıcıları 29 Mayıs - 1 Haziran 2025 tarihleri arasında çeşitli kategorilerdeki oyunları hiçbir ek ücret ödemeden deneyimleyebilecek. Etkinliğin en dikkat çeken oyunlarından biri ise şüphesiz Call of Duty: Black Ops 6 oldu.

Özellikle çok oyunculu mod ve zombi modu dahil olmak üzere oyunun temel dinamikleri geniş oyuncu kitlesine açık bir şekilde test edilebiliyor. Oyuna erişim süresi diğerlerinden farklı olarak 3 Haziran’a kadar uzatıldı. Listede yer alan bir diğer yapım ise Tom Clancy’s The Division 2. Kooperatif odaklı bir oynanış sunan bu yapım şehir savaşlarının yoğun temposunu deneyimlemek isteyenler için iyi bir fırsat.

Ayrıca oyuncular arkadaşlarıyla birlikte görev tamamlama deneyimini ücretsiz olarak yaşayabilecek. Hayatta kalma ve keşif unsurlarını bir arada sunan ARK: Survival Ascended oyunu da bu hafta Xbox Game Pass üyeleri için erişime açılan oyunlardan biri olarak öne çıkıyor. Oyunda oyuncular dinozorlarla dolu devasa bir dünyada kendi yaşam alanlarını inşa etmeye çalışıyor.

Spor menajerlik oyunları tutkunları ise Football Manager 2024’e ücretsiz olarak erişebilecek. Gerçek zamanlı takım yönetimi, detaylı transfer mekanikleri ve taktiksel stratejilerle dikkat çeken yapım, kısa sürede en çok indirilen oyunlardan biri olmayı başardı. Listenin son sırasında ise eğlenceli yapısıyla dikkat çeken Killer Klowns from Outer Space: The Game bulunuyor. Oyuncular bu yapımda uzaydan gelen palyaçolara karşı direniş gösteren ya da palyaço tarafında avcılık yapan karakterleri yönlendirerek benzersiz bir deneyim yaşıyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...