Dudak Uçuklattı! Schumacher'in F1 Aracı 800 Milyon'a Satıldı!

Formula 1 denince akla kaç isim gelmektedir? Bu soruya net bir cevap vermek oldukça zor. Ancak Formula 1 efsanesi denince akla gelen isim bir tanedir o da Schumacher! Geçirdiği kayak kazası ardından komaya giren ünlü yarışçı aradan geçen yıllara rağmen yaşam savaşı vermekten vazgeçmedi. Ancak tedavisinin ne aşamada olduğu, uyanıp uyanmayacağı noktasındaki sorular ise hala cevapsız. Efsanenin kullandığı Formula 1 otomobili ise geçtiğimiz günlerde bir müzayede satıldı. İşte konuyla ilgili detaylar...

Formula 1 Efsanesinin Kullandığı Otomobil 800 Milyon TL'ye Satıldı!

Formula 1 tarihinin en unutulmaz pilotlarından Michael Schumacher’in kullandığı Ferrari F2001, düzenlenen özel bir müzayede ile dikkat çekici bir rakama alıcı buldu. Monaco Grand Prix’i haftasında gerçekleştirilen satışta F1 efsanesinin 2001 sezonunda zaferlere imza attığı bu ikonik araç tam 16 milyon euroya satıldı. Bu tutar bugüne dek Schumacher’e ait bir Formula 1 aracına ödenen en yüksek meblağ olarak kayıtlara geçti.

Satışı yapılan bu özel Ferrari şasi numarası 211 olan ve Schumacher’in 2001 Monaco Grand Prix’sini kazandığı aynı zamanda Macaristan Grand Prix’sinde kariyerinin dördüncü dünya şampiyonluğunu ilan ettiği otomobil olarak biliniyor. Ferrari’nin markalar şampiyonluğuna ulaşmasında da kilit rol oynayan bu araç sadece sportif değil tarihi anlamda da büyük bir öneme sahip. Müzayede RM Sotheby’s tarafından Formula 1’in prestijli Paddock Club ortamında düzenlenen ilk etkinlik olma özelliği taşıyor.

Etkinlik yarış ruhunun ticari koleksiyonculukla buluştuğu özel bir organizasyon olarak değerlendirildi. Satıştan elde edilen gelirin bir bölümü Schumacher ailesinin destek verdiği “Keep Fighting Foundation” adlı vakfa bağışlanacak. Bu fon hem sosyal sorumluluk projelerine hem de bilimsel çalışmalara kaynak yaratma amacı taşıyor. Schumacher’in F2001 aracı yalnızca pistteki başarılarıyla değil bugün ulaştığı koleksiyon değeriyle de otomotiv dünyasında efsanevi statüsünü pekiştiriyor.

Aracı satın alan koleksiyoner hakkındaysa bilgi paylaşılmadı. Gizli kalmayı tercih eden milyarder veya multimilyarderin kim olduğu bilinmiyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...