Sonic The Hedgehog Spinoff'u Knuckles Dizisinin Fragmanı Yayınlandı! (Video)

Paramount+, başrolünde Idris Elba'nın yer aldığı, Paramount Pictures ve Sega of America yapımı Sonic the Hedgehog TV spinoff'u Knuckles'ın ilk resmî fragmanını yayınladı.

Yayıncı kuruluş bugün ayrıca dizinin altı bölümünün 26 Nisan Cuma günü ABD ve Kanada'da yalnızca Paramount+'ta, ertesi gün 27 Nisan'da ise tüm diğer Paramount+ bölgelerinde yayınlanacağını duyurdu.

Knuckles Konusu

Yeni canlı aksiyon dizisi, Sonic The Hedgehog 2 ve Sonic The Hedgehog 3 filmleri arasında geçiyor.

Yeni dizi Knuckles, Knuckles'ın (Elba), Wade'i (Pally) çırağı olarak eğitmeyi ve ona Echidna savaşçısının yollarını öğretmeyi kabul etmesiyle, kendini keşfettiği komik ve aksiyon dolu bir yolculuğa çıkmasını konu alıyor.

Knuckles Fragmanı

Knuckles Oyuncuları

Idris Elba

Adam Pally

Stockard Channing

Edi Patterson

Scott Mescudi

Ellie Taylor

Julian Barratt

Rory McCann

Cary Elwes

Christopher Lloyd

Paul Scheer

Rob Huebel

Ben Schwartz

Tika Sumpter

Colleen O'Shaughnessey

Sonic The Hedgehog ve Sonic The Hedgehog 2'nin toplam küresel gişe hasılatı 725,2 milyon dolar. Sonic The Hedgehog 2, Paramount+'da en çok izlenen Çocuk ve Aile filmi ve en çok tekrar izlenen filmlerden biri. Sonic The Hedgehog 3 ise 20 Aralık 2024'te sinemalarda gösterime girecek.

Peki sizin yeni Knuckles dizisinden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.