Sonic The Hedgehog Spinoff'u Knuckles Dizisinin Fragmanı Yayınlandı! (Video)
Sonic the Hedgehog spinoff'u Knuckles dizisinden ilk resmî fragman yayınlandı. İşte diziye dair tüm detaylar ve fragman!
Paramount+, başrolünde Idris Elba'nın yer aldığı, Paramount Pictures ve Sega of America yapımı Sonic the Hedgehog TV spinoff'u Knuckles'ın ilk resmî fragmanını yayınladı.
Yayıncı kuruluş bugün ayrıca dizinin altı bölümünün 26 Nisan Cuma günü ABD ve Kanada'da yalnızca Paramount+'ta, ertesi gün 27 Nisan'da ise tüm diğer Paramount+ bölgelerinde yayınlanacağını duyurdu.
Knuckles Konusu
Yeni canlı aksiyon dizisi, Sonic The Hedgehog 2 ve Sonic The Hedgehog 3 filmleri arasında geçiyor.
Yeni dizi Knuckles, Knuckles'ın (Elba), Wade'i (Pally) çırağı olarak eğitmeyi ve ona Echidna savaşçısının yollarını öğretmeyi kabul etmesiyle, kendini keşfettiği komik ve aksiyon dolu bir yolculuğa çıkmasını konu alıyor.
Knuckles Fragmanı
Knuckles Oyuncuları
- Idris Elba
- Adam Pally
- Stockard Channing
- Edi Patterson
- Scott Mescudi
- Ellie Taylor
- Julian Barratt
- Rory McCann
- Cary Elwes
- Christopher Lloyd
- Paul Scheer
- Rob Huebel
- Ben Schwartz
- Tika Sumpter
- Colleen O'Shaughnessey
Sonic The Hedgehog ve Sonic The Hedgehog 2'nin toplam küresel gişe hasılatı 725,2 milyon dolar. Sonic The Hedgehog 2, Paramount+'da en çok izlenen Çocuk ve Aile filmi ve en çok tekrar izlenen filmlerden biri. Sonic The Hedgehog 3 ise 20 Aralık 2024'te sinemalarda gösterime girecek.
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