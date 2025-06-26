Konami, Eski PES'in 30. Yılına Özel Hediyeler Verecek

Futbol oyunlarının efsanevi serisi eFootball, yani eski adıyla Winning Eleven / PES, tam 30 yaşında.

Bu kilometre taşı için Konami, oyuncuları heyecanlandıracak özel bir kampanya başlatıyor. Kutlamaların doruk noktası 21 Temmuz'da Tokyo'da düzenlenecek küresel etkinlik olacak. eFootball oyuncuları için ise "Nostalgia Campaign" kapsamında; Adriano, Roberto Baggio ve Gerard Piqué gibi efsane futbolcular, sınırlı süreli epik kartlar halinde geri dönecek.

Oyuncular 10 Temmuz'a kadar sürecek bu etkinlikler kapsamında klasik temalı içeriklerle ödüller kazanabilecek.

eFootball 30. Yıl Özel Etkinlikleri

Efsane futbol serisinin ilk yıllarına duyulan saygıyı vurgulamak isteyen Konami, bunu birkaç etkinlikle gösteriyor. Öncelikli olarak oyunculara günlük giriş ödülleri tanımlanacak. Her gün farklı ödüllerin havada uçuştuğu kampanyada deneyim puanı, eFootball parası, antrenman paketleri ve 30. yıla özel tasarlanmış rozetler bulunuyor.

Adriano, Baggio ve Piqué gibi efsanelerin yer aldığı Epik Sınırlı Kartlar ve klasik oyuncu modelleriyle gerçekleştirebileceğiniz nostaljik mücadele etkinlikleri sahnelenecek. Bu etkinlikten özel ödüller kazanabileceksiniz.

Son olarak "Big Time: 30. Yıl Özel Fırsatları", adından da anlaşılacağı üzere nadir anı kartları biriktirmek için bir fırsat olacak. Bu doğrultuda oyunculara özel anlaşma teklifleri yapılacak.

Tokyo Zirvesi Canlı Yayınlanacak

Yeni lisans duyuruları, sürpriz konuklar ve oyunun geleceğine dair açıklamaların gerçekleştirileceği "eFootball Serisi 30. Yıl Özel Etkinliği" sonrasında eFootball Championship 2025 Dünya Finalleri gerçekleştirilecek. Mobil ve konsol oyuncularından oluşan 32 farklı oyuncu, küresel şampiyonluk unvanını elde etmek için yarışacak.

Etkinlik 21 Temmuz'da Tokyo'daki Belle Salle Shibuya Garden salonunda gerçekleştirilecek ve tüm dünyaya 9 farklı dilde canlı yayınlanacak.