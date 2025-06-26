PS Plus Paraya Doymuyor Ama Oyunları Azaltıyor: 12 Ay Bekleyeceğiz

Sony'nin dijital oyun servisi PlayStation Plus, 29 Haziran’da 15. yaşını kutlayacak. Oyuncular bunun için özel bir hediye bekliyordu, ancak Sony'nin global servislerden sorumlu başkan yardımcısı Nick Maguire'ın verdiği özel röportaj sonrasında bu hayaller suya düştü gibi.

Son dönemde oyuncuların en çok eleştirdiği konulardan biri de abonelik ücretlerindeki artıştı. Hatta satışlar o kadar iyi gidiyordu ki, Sony Interactive Entertainment CEO'su Hideaki Nishino, talep oldukça PlayStation Plus fiyatlarının artmaya devam edeceği açıklamasında bulunarak oyuncuları kızdırdı. Maguire ise bu konuda direkt olarak bir yorum yapmadı ancak PS Plus'a daha fazla yatırım yapmak istediklerini belirtti.

PlayStation Özel Oyunları İçin 12 Ay Bekletiyor

PS Plus'ın en büyük rakibi Xbox Game Pass, kendi stüdyolarının elinden çıkan oyunları çıktıkları gibi Game Pass'e eklemesiyle biliniyor. Ama gelin görün ki PlayStation özel içerikler katalogdan sessiz sedasız siliniyor. Sony'nin stüdyolarına ait oyunlara erişmek için en az 12 ay beklemek gerekiyor. 15 yaş kutlamalarına özel olarak ise Temmuz ayı için ücretsiz içerikler duyuruldu, ancak hepsi bu kadar.

Maguire'ın bu konudaki açıklaması şu:

Biz o şekilde yapmıyoruz ama bağımsız yapımları lansmana çıktıkları gün PS Plus'a ekliyoruz. Eğer dört ya da beş güçlü bağımsız oyun varsa, bunları lansman gününde dahil etmeyi tercih ediyoruz. Gerekirse bu sayı artabilir.

PS Katalog Oyunları Neden Siliniyor?

PlayStation Plus servisindeki oyunların zaman zaman kaldırılması, abonelerin çok şikayet ettiği bir konu. Ne yazık ki Sony, bu konuda da oyuncularla iş birliği yapmaktan kaçınıyor. Maguire, bu konuyla alakalı da fazla bir bilgi veremedi. Ancak katalogda 80 oyunun yer aldığının altını çizerek, bazen yeni oyunlara yer açmak için böyle kararlar almak zorunda kaldıklarını belirtti.