Bu Klavye Hiç Şarj Olmadan 10 Yıl Boyunca Çalışabiliyor

Logitech'in geliştirdiği yeni bir kablosuz klavye modeli ortaya çıktı. Logitech Signature Slim Solar Plus adını taşıyan bu yeni cihaz, şirketin kısa bir süre önce piyasaya sürdüğü MX Keys S modeline benzer bir tasarıma sahip olsa da işin pil ömrü tarafında benzersiz bir özellikle birlikte geliyor.

Aktarılanlara göre, yeni güneş enerjili klavye sürekli olarak yenileyebildiği bataryası sayesinde tam 10 yıl boyunca hiç şarj olmadan çalışabilecek. Gelin şimdi Signature Slim Solar Plus'ın özelliklerine hep birlikte göz atalım.

Güneş Enerjili Klavye 10 Yıllık Pil Ömrüne Sahip

Güvenilir kaynakların paylaştığı bilgilere göre yeni Logitech Signature Slim Solar Plus üst kenarında ufak bir güneş paneline ev sahipliği yapacak. Cihaz bu panel sayesinde pilini sürekli olarak güneş enerjisiyle yenileyebilecek. Böylelikle klavyenin hiç şarj olmadan 10 yıla kadar çalışabileceği belirtiliyor.

Diğer teknik özelliklere de değinecek olursak, yeni klavye 43.8 cm genişliğe, 14.3 cm uzunluğa ve 20.2 mm kalınlığa sahip olacak. Cihaz, kalsik bir klavyeye benzer şekilde yan tarafında bir numara pedini, bazı özel medya kontrolcülerini ve tam boyutlu ok tuşlarını da bünyesinde barındıracak.

Bununla birlikte Signature Slim Solar Plus, "Easy Switch" adı verilen bir tuş takımı sayesinde üç farklı cihaz arasında kolayca geçiş yapabilecek. Ayrıca, klavye Android, ChromeOS, Linux, macOS ve Windows cihazlarıyla uyumlu çalışabilecek.

Logitech Signature Slim Solar Plus Ne Zaman Çıkacak

Yeni güneş enerjili klavyenin çıkış tarihi hakkında henüz net bilgi yok. Ancak cihazın, şimdilik tek rakibi olan Lenovo Wireless Solar Keyboard K750 ile birlikte önümüzdeki aylarda satışa sunulması muhtemel. Söylentilere göre klavyenin fiyatı 129 dolar olabilir.

Peki siz Logitech'in güneş enerjisi ile çalışan yeni klavyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.